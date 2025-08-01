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MLB／雙城大清倉11人！一天送走8人狂說「Thank You」
大聯盟雙城隊在交易截止日前進行「清倉式交易」，一天送出8位大聯盟球員、一周內送出11人，其中包含柯瑞亞（Carlos Correa）的震撼交易，球隊走向徹底重建。
雙城隊的IG社群近9則貼文有6則是向球員說「Thank You」，根據大聯盟官網統計，雙城隊除了將柯瑞亞送回老東家太空人隊外，還出清了投手賈克斯（Griffin Jax）、瓦蘭德（Louie Varland）、史都華（Brock Stewart）、庫倫（Danny Coulombe），外野手貝德（Harrison Bader），工具人卡斯楚（Willi Castro）以及一壘手法蘭斯（Ty France）。
另外加上這周還將終結者杜蘭（Jhoan Duran）送至費城人隊，派達克（Chris Paddack）與多布納克（Randy Dobnak）也被送到老虎隊，最近一周少了11位大聯盟球員，明天與守護者隊的系列賽，雙城隊陣容勢必有大調整。
對雙城隊來說，派達克、庫倫、貝德、卡斯楚和法蘭斯的合約都將在年底到期，而柯瑞亞的龐大合約也在負擔一部分薪資後騰出空間，這次交易也換回了10位潛力新秀。
外界普遍認為，這場交易風暴標誌著雙城隊進入重建階段。儘管球團尚未正式宣布未來方向，但如此劇烈的變動，顯示高層已將焦點轉向未來2至3年的陣容重建與薪資結構優化。
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