MLB／雙城大清倉11人！一天送走8人狂說「Thank You」

大聯盟雙城隊在交易截止日前進行「清倉式交易」，一天送出8位大聯盟球員、一周內送出11人，其中包含柯瑞亞（Carlos Correa）的震撼交易，球隊走向徹底重建。

雙城隊的IG社群近9則貼文有6則是向球員說「Thank You」，根據大聯盟官網統計，雙城隊除了將柯瑞亞送回老東家太空人隊外，還出清了投手賈克斯（Griffin Jax）、瓦蘭德（Louie Varland）、史都華（Brock Stewart）、庫倫（Danny Coulombe），外野手貝德（Harrison Bader），工具人卡斯楚（Willi Castro）以及一壘手法蘭斯（Ty France）。

雙城擺脫掉柯瑞亞，但還是要幫忙吃下3000萬美元薪資。 美聯社

另外加上這周還將終結者杜蘭（Jhoan Duran）送至費城人隊，派達克（Chris Paddack）與多布納克（Randy Dobnak）也被送到老虎隊，最近一周少了11位大聯盟球員，明天與守護者隊的系列賽，雙城隊陣容勢必有大調整。

對雙城隊來說，派達克、庫倫、貝德、卡斯楚和法蘭斯的合約都將在年底到期，而柯瑞亞的龐大合約也在負擔一部分薪資後騰出空間，這次交易也換回了10位潛力新秀。

外界普遍認為，這場交易風暴標誌著雙城隊進入重建階段。儘管球團尚未正式宣布未來方向，但如此劇烈的變動，顯示高層已將焦點轉向未來2至3年的陣容重建與薪資結構優化。

The Twins really traded everyone away 😭 pic.twitter.com/L9M47JhIoS — The Sporting News (@sportingnews) 2025年7月31日

Thank you, C4 pic.twitter.com/4sDentEtT7 — Minnesota Twins (@Twins) 2025年7月31日

We're Willi going to miss you ❤️



Best of luck in Chicago, Willi pic.twitter.com/geFFuKwJBD — Minnesota Twins (@Twins) 2025年7月31日

Thank you, Griffin ❤️ pic.twitter.com/D8K6LCegsF — Minnesota Twins (@Twins) 2025年7月31日

The Minnesota kid ❤️



Thank you, Louie! pic.twitter.com/YFgkIESiHd — Minnesota Twins (@Twins) 2025年7月31日

Thank you for everything, Brock ❤️ pic.twitter.com/iHiPbg3imQ — Minnesota Twins (@Twins) 2025年7月31日

Thank you, Jhoan Duran - for bringing the heat and the fire every time you came on the field!



We will miss your entrance, the leap and everything in between. Best of luck in, Philly pic.twitter.com/g3VEBLdCEw — Minnesota Twins (@Twins) 2025年7月31日

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