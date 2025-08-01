MLB／道奇送走梅伊成全先發意志 換回紅襪2新秀

道奇隊在交易截止日前將先發投手梅伊（Dustin May）交易至紅襪隊，換回兩位潛力新秀，補強牛棚與外野需求，同時也讓梅伊有在新舞台發揮的空間。

梅伊在今年春訓拿下第五號先發位置，然而道奇隊的投手傷兵潮看到盡頭，隨著史奈爾（Blake Snell）即將歸隊，梅伊失去輪值的位置，能否順利轉戰牛棚是未知數，加上今年球季結束後將成為自由球員，讓道奇隊有了交易想法。

梅伊上周日對紅襪隊出賽後，原本這周末開始要轉任中繼，但如今到紅襪繼續擔任先發，道奇隊將梅伊送到紅襪隊，換回來的是提布斯三世（James Tibbs III，紅襪隊第5名新秀）、外野手埃爾哈德（Zach Ehrhard，第27名新秀）。

道奇隊總管高梅斯（Brandon Gomes）表示，球隊與梅伊開誠布公談話，確認他仍然想擔任先發投手，雖然球隊認為他有能力在牛棚貢獻，但也能理解他的心態，「我們尊重他的立場。」高梅斯也強調，梅伊並未主動提出交易。

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