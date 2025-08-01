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MLB／比賽中途換來盜壘王 洋基9筆交易牛棚和野手都到位！

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基交易來3名牛棚投手，海盜終結者貝德納(左)、洛磯柏德(中)、巨人終結者杜瓦(右)。路透
洋基交易來3名牛棚投手，海盜終結者貝德納(左)、洛磯柏德(中)、巨人終結者杜瓦(右)。路透

洋基隊在交易大限前積極補強，總共做了9筆交易，野手和牛棚深度都到位，但先發投手輪值沒有任何新援。

先前洋基發動3筆交易來明星三壘手麥馬翰（Ryan McMahon）、工具人羅沙里歐（Amed Rosario）和右打外野手史萊特（Austin Slater），將卡拉斯科（Carlos Carrasco）交易至勇士隊。

今天洋基向海盜隊交易來明星終結者貝德納（David Bednar），本季貝德納投38局飆51K，防禦率2.37，每局被上壘率1.10，累積17次救援成功，合約2026年結束後才到期。洋基付出的籌碼是自家農場第8的弗洛瑞斯（Rafael Flores）、第14的培瑞茲（Edgleen Perez）和小聯盟外野手桑契斯（Brian Sanchez）。

洋基還換來洛磯牛棚大將柏德（Jake Bird），本季柏德投53.1局送出62K，防禦率4.73，每局被上壘率1.48，合約2028年結束後才到期。洋基送走的有自家農場第10的里吉歐（Roc Riggio）和第28的席爾茲（Ben Shields）。

洋基也與巨人隊交易，拿到終結者杜瓦（Camilo Doval），本季杜瓦投46.2局飆50K，防禦率3.09，每局被上壘率1.20，合約2027年結束後到期。

內野陣容也做出調整，將培拉薩（Oswald Peraza）交易至天使隊，換來小聯盟外野手德佩納（Wilberson De Pena）與國際簽約額度。

與光芒隊比賽進行到一半時，將光芒內野工具人卡波雷拉（Jose Caballero）交易來，送出小聯盟外野手佩雷拉（Everson Pereira）。

卡波雷拉本季出賽85場，累積2轟27打點，以34次盜壘成功暫居美聯盜壘王，打擊率0.226，OPS值0.640。他在比賽中於休息室跟隊友告別，賽後直接加入洋基，他受訪時笑稱，「不管如何，我今天都會贏。」他還說自己從小就是洋基迷，最喜歡的球員是基特（Derek Jeter）。洋基以7：4打敗光芒。

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洋基

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