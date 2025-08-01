MLB／柯瑞亞重返太空人！放棄不可交易條款、轉守三壘

美國職棒交易大限前爆出震撼彈，前新人王、金手套得主柯瑞亞（Carlos Correa）重返太空人隊，這筆與雙城隊達成的重磅交易在截止時限前敲定，太空人隊獲得柯瑞亞與現金，雙城則換得26歲小聯盟左投米庫爾斯基（Matt Mikulski）。

根據《今日美國》記者奈登賈爾（Bob Nightengale）報導，雙城將支付太空人3300萬美元，協助分擔柯瑞亞剩餘的部分薪資；柯瑞亞目前合約仍有9600萬美元將於2028年前支付完畢，之後並有2029至2032年的球隊選擇權。

這筆交易被視為雙城隊「薪資釋放」，外界認為自2023年球隊進入出售程序以來，管理階層便有意削減長期財務壓力，因而未在此次交易中獲得太空人太多潛力新秀。

對太空人而言，這筆交易的推動也與現任三壘手巴瑞德斯（Isaac Paredes）因腿筋拉傷可能整季報銷有關，有消息人士指出，柯瑞亞將改守三壘。

柯瑞亞為促成交易，主動放棄合約中的不可交易條款，他在接受大聯盟官網訪問時表示，「我和雙城高層談過，我們的方向與我預期的不同。」

特別是在2023年打進季後賽後，這樣的情況更明顯，「他們也同意，是時候送我離開。」柯瑞亞補充：「我也告訴他們，只有一支球隊我會接受交易。」

柯瑞亞在2012年以選秀狀元身份加入太空人，並在2017年隨隊奪下世界大賽冠軍，在休士頓的七個球季中，曾獲選兩屆明星賽，並於2015年拿下美聯新人王，然而到了雙城之後，近兩年受到傷勢與打擊表現起伏困擾，今年出賽93場，打擊率2成67，僅擊出7發全壘打。

柯瑞亞守備雖然不錯，但在游擊區的守備範圍已不如以往，「其實這幾年我一直想改守三壘，但在明尼蘇達沒機會。」柯瑞亞說：「現在終於能如願，對我這個階段的職業生涯非常合適。」

太空人總經理布朗（Dana Brown）則表示，這筆交易不只補上內野戰力缺口，更是一種精神領袖的回歸，「這對球隊、對城市、對未來的方向都是重大補強。他的經驗、領導能力與場上能量將對球隊帶來極大幫助，我非常興奮。」

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