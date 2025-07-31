MLB／小熊補強先發+牛棚投手 今永昇太談交易截止日

投手是小熊隊交易截止日前的首要補強目標，今天換來國民隊先發索洛卡（Michael Soroka），還換來金鶯隊牛棚基特里奇（Andrew Kittredge）。

小熊送出自家農場第13名的內野手克魯茲（Ronny Cruz），加上第14的外野手富蘭克林（Christian Franklin），換來索洛卡。季前索洛卡與國民簽1年900萬美元合約，本季先發16場，防禦率4.87，每局被上壘率1.13，25.4%三振率創生涯新高。他過去也有擔任牛棚的經驗，可增加調度彈性。

基特里奇本季出賽30場，30.1局投出31K，防禦率3.56，每局被上壘率1.12。

小熊隊先發輪值有不少傷兵，王牌史提爾（Justin Steele）4月就因傷整季報銷，泰隆（Jameson Taillon）右小腿拉傷，近期將展開小聯盟復健賽，阿薩德（Javier Assad）從春訓起就因左腹斜肌受傷持續缺陣，目前仍在復健中。

小熊日本左投今永昇太今天主投5局狂飆8K，失3分，防禦率3.25，幫助小熊以10：3大勝釀酒人隊。小熊戰績63勝45敗，落後國聯中區龍頭釀酒人隊1場勝差，暫居國聯外卡第1，領先費城人隊2場勝差。

今永昇太賽後談到交易截止日，「這樣的時期我經歷過兩次，我想這就是MLB的殘酷。不過我認為現在最重要的，就是以現有球員去爭取勝利。不論結果如何，能和這些隊友一起拚戰才是最重要的。」

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