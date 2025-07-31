快訊

暴漲溪水淹過那瑪夏民生大橋 居民直呼「太恐怖了」

沈玉琳住院…外界瘋猜病情 潘若迪赴醫院探望揭「最新狀況」

國民黨改選黨主席民調曝光 2成5力挺、呼聲最高是這位

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／小熊補強先發+牛棚投手 今永昇太談交易截止日

聯合新聞網／ 綜合報導
今永昇太。 路透
今永昇太。 路透

投手是小熊隊交易截止日前的首要補強目標，今天換來國民隊先發索洛卡（Michael Soroka），還換來金鶯隊牛棚基特里奇（Andrew Kittredge）。

小熊送出自家農場第13名的內野手克魯茲（Ronny Cruz），加上第14的外野手富蘭克林（Christian Franklin），換來索洛卡。季前索洛卡與國民簽1年900萬美元合約，本季先發16場，防禦率4.87，每局被上壘率1.13，25.4%三振率創生涯新高。他過去也有擔任牛棚的經驗，可增加調度彈性。

基特里奇本季出賽30場，30.1局投出31K，防禦率3.56，每局被上壘率1.12。

小熊隊先發輪值有不少傷兵，王牌史提爾（Justin Steele）4月就因傷整季報銷，泰隆（Jameson Taillon）右小腿拉傷，近期將展開小聯盟復健賽，阿薩德（Javier Assad）從春訓起就因左腹斜肌受傷持續缺陣，目前仍在復健中。

小熊日本左投今永昇太今天主投5局狂飆8K，失3分，防禦率3.25，幫助小熊以10：3大勝釀酒人隊。小熊戰績63勝45敗，落後國聯中區龍頭釀酒人隊1場勝差，暫居國聯外卡第1，領先費城人隊2場勝差。

今永昇太賽後談到交易截止日，「這樣的時期我經歷過兩次，我想這就是MLB的殘酷。不過我認為現在最重要的，就是以現有球員去爭取勝利。不論結果如何，能和這些隊友一起拚戰才是最重要的。」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

國民 小熊 金鶯 今永昇太

相關新聞

MLB／水手得標響尾蛇36轟重砲蘇亞雷斯 8名百大新秀都沒出

響尾蛇隊將36轟重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）交易至水手隊，只換來水手農場排名第9的內野手洛克萊（Tyler Locklear）、第16的投手克蘭頓（Hunter Cranton）及第1

MLB／小熊補強先發+牛棚投手 今永昇太談交易截止日

投手是小熊隊交易截止日前的首要補強目標，今天換來國民隊先發索洛卡（Michael Soroka），還換來金鶯隊牛棚基特里奇（Andrew Kittredge）。 小熊送出自家農場第13名的內野手

MLB／大谷、千賀祝賀美日通算204勝 達比修：聽到當然很開心

教士隊38歲日本投手達比修有今天先發7局無失分，幫助教士以5：0完封大都會隊，拿下美日通算第204勝，超越黑田博樹，獨居日本第一人。對此，坐在對面休息室的大都會日籍強投千賀滉大也表達尊敬。 千賀

MLB／紅襪送走農場好手喬丹 換來4年前沒簽到的左投馬茲

紅襪隊今天將自家農場第17名的內野手喬丹（Blaze Jordan）交易至紅雀隊，換來4年前沒簽下來的34歲左投馬茲（Steven Matz），強化牛棚戰力。 馬茲生涯有172場先發經驗，本季出

MLB／太空人交易金手套烏力亞斯補三壘 教士希斯是頭號目標　

太空人隊明星三壘手巴瑞德斯（Isaac Paredes）因右腿筋拉傷將長期缺陣，今天與金鶯隊達成交易，用小聯盟投手帕爾默（Twine Palmer），換來金手套三壘手烏力亞斯（Ramon Urias）

MLB／先發投完後光芒就「蛋雕」與道奇、紅人達成三方交易

光芒隊先發投手里特爾（Zack Littell）今天面對洋基隊，繳出5局0失分好投，但賽後就被無情交易到紅人隊。 里特爾本季先發22場，投133.1局，防禦率3.58，每局被上壘率1.12。里特

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。