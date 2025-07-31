MLB／紅襪送走農場好手喬丹 換來4年前沒簽到的左投馬茲

紅襪隊今天將自家農場第17名的內野手喬丹（Blaze Jordan）交易至紅雀隊，換來4年前沒簽下來的34歲左投馬茲（Steven Matz），強化牛棚戰力。

馬茲生涯有172場先發經驗，本季出賽32場只有2場先發，投55局，防禦率3.44，每局被上壘率1.18。消息來源指出，紅襪計劃將他定位為後援投手。

紅襪2021年休賽季曾追求馬茲，但他後來接受紅雀的4年4400萬美元合約，今年為最後一季。

儘管紅襪交易截止日前首要目標是先發輪值，但總管布雷斯洛（Craig Breslow）仍尋求各種型態的投手，最終促成馬茲交易。

紅襪交易球星狄佛斯（Rafael Devers）前戰績37勝36敗，交易後戰績反而提升，目前59勝51敗，落後美聯東區龍頭藍鳥隊5場勝差，暫居美聯外卡第2。

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