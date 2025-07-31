MLB／太空人交易金手套烏力亞斯補三壘 教士希斯是頭號目標　

道奇隊日本球星大谷翔平今天登板，第4局因「右臀抽筋」被換下投手丘，繼續以指定打擊身分拚戰，大谷賽後受訪時提到，其實第1局就抽筋了。 當被問到何時抽筋，大谷回應：「其實第一局開始就有感覺了，但還能

2025-07-31 11:21