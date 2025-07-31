MLB／太空人交易金手套烏力亞斯補三壘 教士希斯是頭號目標
太空人隊明星三壘手巴瑞德斯（Isaac Paredes）因右腿筋拉傷將長期缺陣，今天與金鶯隊達成交易，用小聯盟投手帕爾默（Twine Palmer），換來金手套三壘手烏力亞斯（Ramon Urias）。
巴瑞德斯本季出賽94場，有19轟50打點，打擊率0.259，OPS值0.829，生涯第2度入選明星賽，但因傷辭退。
現年31歲的烏力亞斯2022年贏得金手套，本季年薪僅99萬美元，2026年為仲裁年，2027年成為自由球員。本季出賽77場，有8轟34打點，打擊率0.248，OPS值0.688。
太空人目前62勝47敗，在美聯西區領先5場。不過太空人有8名先發投手在傷兵名單，據大聯盟官網報導，教士隊先發投手希斯（Dylan Cease）是他們的首要投手目標，希斯去年國聯塞楊票選第4，但今年表現不佳，先發22場，防禦率4.79。
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