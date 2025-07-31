MLB／先發投完後光芒就「蛋雕」與道奇、紅人達成三方交易
光芒隊先發投手里特爾（Zack Littell）今天面對洋基隊，繳出5局0失分好投，但賽後就被無情交易到紅人隊。
里特爾本季先發22場，投133.1局，防禦率3.58，每局被上壘率1.12。里特爾年薪僅181萬美元，季後將成為自由球員，光芒將他交易至紅人，換來紅人農場第10名的左投瑟文諾斯基（Adam Serwinowski）和小聯盟投手范貝爾（Brian Van Belle）。
光芒再用瑟文諾斯基、右投葛瓦斯（Paul Gervase）和捕手羅特威特（Ben Rortvedt）換來道奇捕手費杜西亞（Hunter Feduccia），完成這筆三方交易。
光芒目前54勝55敗，落後美聯東區龍頭藍鳥隊9.5場，外卡第3的水手和遊騎兵隊只有3場，不過光芒仍採取出清到期合約的策略。里特爾在洋基球場受訪時談到被交易，「這種事說不上是意外，我也跟總管談過，球隊很透明。這就是棒球的一部分。」
里特爾原本是後援投手，2023年5月加入光芒後因輪值傷兵，被迫轉型成先發，卻意外站穩大聯盟。「這段過程真的難以形容。」里特爾說，「我本來只是邊緣後援投手，能獲得這樣的機會真的改變我的人生，我非常感激。」
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