快訊

Windows 10倒數說再見！微軟狂推Windows 11「升級很輕鬆」卻暗藏1風險

關稅談判關鍵期！政院透露最新進度：台美已完成技術性磋商

未積極投入？細數民進黨「罷免作為」曹興誠全講了：想避嫌

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／洋基寫124年首見紀錄 威爾斯「記錯出局數」變雙殺自認白癡

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基威爾斯記錯出局數被觸殺。 美聯社
洋基威爾斯記錯出局數被觸殺。 美聯社

洋基隊今天以5：4險勝光芒隊，《Opta Stats》指出，洋基是1901年現代棒球以來，唯一在第8局、第9局和第10局三度追平，最後在第11局獲勝的球隊。

第8局有葛里沙姆（Trent Grisham）轟出追平陽春砲，第9局沃爾普（Anthony Volpe）也夯追平陽春砲，第10局貝林傑（Cody Bellinger）敲追平三壘安打，第11局由麥馬漢（Ryan McMahon）再見安打畫下完美句點。

「這支球隊有一個特點，他們永遠不會輕易放棄比賽。」致勝功臣麥馬漢受訪時說，「我們今天就展現了這一點，前幾局打得不太好，但還是一路拼回來。」

今天比賽洋基仍有許多瑕疵，沃爾普8局上發生本季第16次失誤，獨居大聯盟失誤王。

葛里沙姆9局下短打，對手傳向一壘抓到出局數。沒想到洋基捕手威爾斯（Austin Wells）記錯出局數，跑上二壘後竟打算走回休息室，形成罕見的雙殺守備。

威爾斯賽後受訪時坦言，「真的非常尷尬又失望。在那種關鍵時刻搞砸，讓隊友失望了，白白送出局數，我覺得我當下真是一個白癡。」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

洋基

相關新聞

MLB／水手得標響尾蛇36轟重砲蘇亞雷斯 8名百大新秀都沒出

響尾蛇隊將36轟重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）交易至水手隊，只換來水手農場排名第9的內野手洛克萊（Tyler Locklear）、第16的投手克蘭頓（Hunter Cranton）及第1

MLB／首局就抽筋仍投到第4局 大谷翔平：最後真的撐不住

道奇隊日本球星大谷翔平今天登板，第4局因「右臀抽筋」被換下投手丘，繼續以指定打擊身分拚戰，大谷賽後受訪時提到，其實第1局就抽筋了。 當被問到何時抽筋，大谷回應：「其實第一局開始就有感覺了，但還能

MLB／美日通算204勝破紀錄 達比修：我還不是黑田、野茂那種等級

教士隊38歲日本老將達比修有今天對陣大都會隊，主投7局狂飆7K無失分，幫助教士以5：0完封勝，美日通算204勝打破黑田博樹紀錄，獨居日本史上第一。 本季達比修受到傷勢影響，賽前只先發4場，防禦率

MLB／大谷、千賀祝賀美日通算204勝 達比修：聽到當然很開心

教士隊38歲日本投手達比修有今天先發7局無失分，幫助教士以5：0完封大都會隊，拿下美日通算第204勝，超越黑田博樹，獨居日本第一人。對此，坐在對面休息室的大都會日籍強投千賀滉大也表達尊敬。 千賀

MLB／先發投完後光芒就「蛋雕」與道奇、紅人達成三方交易

光芒隊先發投手里特爾（Zack Littell）今天面對洋基隊，繳出5局0失分好投，但賽後就被無情交易到紅人隊。 里特爾本季先發22場，投133.1局，防禦率3.58，每局被上壘率1.12。里特

MLB／洋基寫124年首見紀錄 威爾斯「記錯出局數」變雙殺自認白癡

洋基隊今天以5：4險勝光芒隊，《Opta Stats》指出，洋基是1901年現代棒球以來，唯一在第8局、第9局和第10局三度追平，最後在第11局獲勝的球隊。 第8局有葛里沙姆（Trent Gri

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。