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MLB／洋基寫124年首見紀錄 威爾斯「記錯出局數」變雙殺自認白癡
洋基隊今天以5：4險勝光芒隊，《Opta Stats》指出，洋基是1901年現代棒球以來，唯一在第8局、第9局和第10局三度追平，最後在第11局獲勝的球隊。
第8局有葛里沙姆（Trent Grisham）轟出追平陽春砲，第9局沃爾普（Anthony Volpe）也夯追平陽春砲，第10局貝林傑（Cody Bellinger）敲追平三壘安打，第11局由麥馬漢（Ryan McMahon）再見安打畫下完美句點。
「這支球隊有一個特點，他們永遠不會輕易放棄比賽。」致勝功臣麥馬漢受訪時說，「我們今天就展現了這一點，前幾局打得不太好，但還是一路拼回來。」
今天比賽洋基仍有許多瑕疵，沃爾普8局上發生本季第16次失誤，獨居大聯盟失誤王。
葛里沙姆9局下短打，對手傳向一壘抓到出局數。沒想到洋基捕手威爾斯（Austin Wells）記錯出局數，跑上二壘後竟打算走回休息室，形成罕見的雙殺守備。
威爾斯賽後受訪時坦言，「真的非常尷尬又失望。在那種關鍵時刻搞砸，讓隊友失望了，白白送出局數，我覺得我當下真是一個白癡。」
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