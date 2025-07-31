MLB／大谷、千賀祝賀美日通算204勝 達比修：聽到當然很開心

教士隊38歲日本投手達比修有今天先發7局無失分，幫助教士以5：0完封大都會隊，拿下美日通算第204勝，超越黑田博樹，獨居日本第一人。對此，坐在對面休息室的大都會日籍強投千賀滉大也表達尊敬。

千賀滉大親眼見證達比修達成里程碑，他表示，「達比修前輩那種從不滿足於現狀，每天都在追求更好、努力進化的姿態，對我來說真的很有啟發性。」

同天登板投球的道奇隊日本球星大谷翔平也談到達比修的成就，「我們每次見面都會聊，不只是投球，還會交流最近的感覺，對我來說那是很重要的經驗。他能達到那個里程碑，我相信他自己也很開心，對他家人來說也是值得紀念的一天吧。」

對於後輩們的讚美，達比修直言，「說真的，聽到這些當然很開心。但我很了解自己，不管是好是壞，我都不想被外界的聲音影響太多。同時，我也一直希望年輕選手遇到困難的時候，能成為他們的幫手，也一直關注他們的表現。現在的年輕選手真的很強，有時候甚至覺得比我巔峰期還強，這對我來說是很大的刺激。」

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