MLB／水手得標響尾蛇36轟重砲蘇亞雷斯 8名百大新秀都沒出

響尾蛇隊將36轟重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）交易至水手隊，只換來水手農場排名第9的內野手洛克萊（Tyler Locklear）、第16的投手克蘭頓（Hunter Cranton）及第17的投手柏戈斯（Juan Burgos）。

響尾蛇上周才將主戰一壘手奈勒（Josh Naylor）交易至水手，如今又把蘇亞雷斯送往水手，兩人都會在賽季結束後成為自由球員。

蘇亞雷斯本季累積36轟87打點，打擊率0.248，OPS值0.876。儘管他前天被觸身球砸退場，但今天回到響尾蛇先發名單，擔任指定打擊，4打數1安打，吞下1次三振。

值得一提的是，水手有8名百大新秀，竟然都沒有送走就獲得蘇亞雷斯。先前報導指出，除了水手外，老虎、小熊和費城人隊也都對蘇亞雷斯有興趣。

水手目前57勝52敗，落後美聯西區龍頭太空人隊5場，外卡與遊騎兵隊並列第3。

響尾蛇隊51勝58敗，落後國聯西區龍頭道奇隊12場，落後外卡第3的教士隊9場。

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