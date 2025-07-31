MLB／水手得標響尾蛇36轟重砲蘇亞雷斯 8名百大新秀都沒出
響尾蛇隊將36轟重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）交易至水手隊，只換來水手農場排名第9的內野手洛克萊（Tyler Locklear）、第16的投手克蘭頓（Hunter Cranton）及第17的投手柏戈斯（Juan Burgos）。
響尾蛇上周才將主戰一壘手奈勒（Josh Naylor）交易至水手，如今又把蘇亞雷斯送往水手，兩人都會在賽季結束後成為自由球員。
蘇亞雷斯本季累積36轟87打點，打擊率0.248，OPS值0.876。儘管他前天被觸身球砸退場，但今天回到響尾蛇先發名單，擔任指定打擊，4打數1安打，吞下1次三振。
值得一提的是，水手有8名百大新秀，竟然都沒有送走就獲得蘇亞雷斯。先前報導指出，除了水手外，老虎、小熊和費城人隊也都對蘇亞雷斯有興趣。
水手目前57勝52敗，落後美聯西區龍頭太空人隊5場，外卡與遊騎兵隊並列第3。
響尾蛇隊51勝58敗，落後國聯西區龍頭道奇隊12場，落後外卡第3的教士隊9場。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言