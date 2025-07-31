聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／美日通算204勝破紀錄 達比修：我還不是黑田、野茂那種等級
教士隊38歲日本老將達比修有今天對陣大都會隊，主投7局狂飆7K無失分，幫助教士以5：0完封勝，美日通算204勝打破黑田博樹紀錄，獨居日本史上第一。
本季達比修受到傷勢影響，賽前只先發4場，防禦率9.18。不過他今天繳出接近完美的表現，主投7局飆7K，沒有保送，只被敲2安，沒有失分，防禦率下修至6.46。
達比修受訪時說出破紀錄的感想，「當然很開心，但我覺得我還不算是像黑田前輩或野茂前輩（野茂英雄）那種等級的投手。不是只看數字，我還想從本質上更接近他們，這點我會繼續努力。」
本場比賽達比修改變投球姿勢收到成效，他透露有獲得野茂英雄的建議，「昨天他難得來到休息室，剛好我正打算嘗試類似側投的動作，有點不安，就拿影片請教他。他說不錯，我聽了之後就更有信心。野茂前輩向來實話實說，所以這次他說好，我就覺得值得一試，他一直給我很多細節上的建議，真的非常感謝。」
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言