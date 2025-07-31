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MLB／火箭人之子51.6英里小便球太好打 貢獻吉田正尚本季首轟

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
雙城被打報後派上野手「火箭人之子」上場投球消化比賽，贊助了日籍野手吉田正尚本季首轟。 路透
雙城被打報後派上野手「火箭人之子」上場投球消化比賽，贊助了日籍野手吉田正尚本季首轟。 路透

雙城隊今天在主場對紅襪隊之戰被打爆，9局上乾脆推出內野手柯迪．克萊門斯（Kody Clemens）消化比賽，結果被連續轟出兩支全壘打，包括吉田正尚逮中51.6英里慢速球，拉上右外野看台，本季首轟出爐，雙城終場1：13慘敗。

柯迪5月4日在波士頓芬威球場對紅襪之戰6局上轟出兩分砲，成為致勝一擊，他的父親、擁有7座塞揚獎的「火箭人」羅傑．克萊門斯（Roger Clemens）和家人坐在包廂看球；柯迪今天又成「焦點」，卻是在大聯盟年度交易大限前、傳聞四起的時刻，雙城以12分之多慘敗，兩隊本季對戰6場各拿3勝。

紅襪打完前6局已經8：1大幅領先，杜蘭（Jarren Duran）全場5打數3安打，包括6局上兩分砲，包辦4分打點；貝約（Brayan Bello）先發7局失1分，優質表現奪下本季第7勝，紅襪2勝1敗贏得客場3連戰。

雙城9局上推出第5任投手賈克斯（Griffin Jax），面對3名打者都被揮出安打，被紅襪攻下第9分後退場，柯迪從二壘區登上投手丘，投出第2球、 52.6英里慢速球就被岡薩雷茲（Romy Gonzalez）中左外野方向轟出3分砲，接著又被吉田開轟，再被拉菲拉（Ceddanne Rafaela）揮出安打，不過接下來連續解決3名打者，完成代班投球任務。

柯迪2022年登上大聯盟後，連續4個球季都有登板紀錄，分別在老虎、費城人、雙城亮相，今天後援1局用了20球，其中13顆好球，最快86、最慢50英里，根據ESPN比賽紀錄，這20球只有兩顆速球，其餘都是Eephus Pitch，就是小便球、超慢球的意思。

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雙城 紅襪

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