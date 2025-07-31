MLB／海盜送走金手套三壘手 兩筆交易清薪資補農場備戰2026
匹茲堡海盜隊在交易大限前完成兩筆操作，送出曾簽下隊史最大約的金手套三壘手凱海耶斯（Ke'Bryan Hayes）至辛辛那提紅人隊，並將左投佛格森（Caleb Ferguson）交易至西雅圖水手隊，換回左投羅傑斯（Taylor Rogers）、小聯盟內野手史塔福拉（Sammy Stafura）與19歲右投新秀馬丁尼茲（Jeter Martinez）。球隊藉此騰出薪資空間並補強農場體系，朝2026年重返競爭的目標邁進。
海耶斯為海盜隊2015年首輪選中，自2020年升上大聯盟後即坐穩三壘先發，曾於2023年贏得金手套獎。生涯累積91次防守分數（DRS），為2020年以來全聯盟最高。2022年開季他與球隊簽下8年7,000萬美元延長合約，當時為隊史最大，目前仍有約3,600萬美元待付至2029年，另附2030年球隊選項。儘管他在防守端表現優異，但打擊火力始終未見起色，本季打擊三圍僅.236/.279/.290，僅2轟36打點，長期受到背傷與揮棒調整困擾。球隊最終決定止損，將他送往紅人，換取即戰力與農場潛力。
左投羅傑斯本季在紅人出賽33局，防禦率2.45，具備10年大聯盟資歷，有望成為下一筆交易籌碼。20歲的史塔福拉為2023年次輪選秀，擁有65等級的速度工具，目前在1A打擊率.262、OPS .804並累積28次盜壘，被MLB Pipeline評為紅人農場第9名，轉入海盜體系後預計列為第7號新秀。
海盜代理總教練凱利（Don Kelly）對於海耶斯的離隊表示肯定與祝福：「看到他奪下金手套、撐過傷勢、努力留在場上，我們都很欣賞他。這就是交易大限的現實一面，我們祝福他未來順利。」
同一天，海盜也將本季表現穩定的左投佛格森送往水手隊，換回右投新秀馬丁尼茲。佛格森今季出賽43.1局，防禦率3.74，壓制左打效果顯著，被視為多功能牛棚戰力。合約僅一年，具短期交易價值。
馬丁尼茲為2023年簽下的國際自由球員，身高6呎4吋，球速達94～95英哩，但控球尚不穩定，本季在1A出賽16場、戰績2勝6敗，防禦率6.18，累計62又2/3局送出60次三振、38次保送。根據MLB Pipeline，他為水手農場第13號新秀，預計在海盜體系中排入第21名。
凱利在談到佛格森時表示：「他是我們牛棚裡最穩定的投手之一，雖然沒有太多關注度，但他的職業態度與場上貢獻都讓人敬佩。我們會懷念他，也祝他一切順利。」
海盜隊本季仍處重建階段，但這兩筆交易不僅清出了未來薪資空間，也補進中長期可用的農場資源，為2026年重返季後賽鋪路。
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