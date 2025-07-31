MLB／海盜送走金手套三壘手 兩筆交易清薪資補農場備戰2026

匹茲堡海盜隊在交易大限前完成兩筆操作，送出曾簽下隊史最大約的金手套三壘手凱海耶斯（Ke'Bryan Hayes）至辛辛那提紅人隊，並將左投佛格森（Caleb Ferguson）交易至西雅圖水手隊，換回左投羅傑斯（Taylor Rogers）、小聯盟內野手史塔福拉（Sammy Stafura）與19歲右投新秀馬丁尼茲（Jeter Martinez）。球隊藉此騰出薪資空間並補強農場體系，朝2026年重返競爭的目標邁進。

海耶斯為海盜隊2015年首輪選中，自2020年升上大聯盟後即坐穩三壘先發，曾於2023年贏得金手套獎。生涯累積91次防守分數（DRS），為2020年以來全聯盟最高。2022年開季他與球隊簽下8年7,000萬美元延長合約，當時為隊史最大，目前仍有約3,600萬美元待付至2029年，另附2030年球隊選項。儘管他在防守端表現優異，但打擊火力始終未見起色，本季打擊三圍僅.236/.279/.290，僅2轟36打點，長期受到背傷與揮棒調整困擾。球隊最終決定止損，將他送往紅人，換取即戰力與農場潛力。

左投羅傑斯本季在紅人出賽33局，防禦率2.45，具備10年大聯盟資歷，有望成為下一筆交易籌碼。20歲的史塔福拉為2023年次輪選秀，擁有65等級的速度工具，目前在1A打擊率.262、OPS .804並累積28次盜壘，被MLB Pipeline評為紅人農場第9名，轉入海盜體系後預計列為第7號新秀。

海盜代理總教練凱利（Don Kelly）對於海耶斯的離隊表示肯定與祝福：「看到他奪下金手套、撐過傷勢、努力留在場上，我們都很欣賞他。這就是交易大限的現實一面，我們祝福他未來順利。」

“I just want to thank [Ke'Bryan] for everything that he’s meant to the team, to the city. Drafted by the Pirates, grew up in the organization… just want to thank him for everything and wish him the best going forward.”



Don Kelly thanks Ke'Bryan Hayes 💛 pic.twitter.com/flS6LjoRT9 — SportsNet Pittsburgh (@SNPittsburgh) 2025年7月30日

同一天，海盜也將本季表現穩定的左投佛格森送往水手隊，換回右投新秀馬丁尼茲。佛格森今季出賽43.1局，防禦率3.74，壓制左打效果顯著，被視為多功能牛棚戰力。合約僅一年，具短期交易價值。

馬丁尼茲為2023年簽下的國際自由球員，身高6呎4吋，球速達94～95英哩，但控球尚不穩定，本季在1A出賽16場、戰績2勝6敗，防禦率6.18，累計62又2/3局送出60次三振、38次保送。根據MLB Pipeline，他為水手農場第13號新秀，預計在海盜體系中排入第21名。

凱利在談到佛格森時表示：「他是我們牛棚裡最穩定的投手之一，雖然沒有太多關注度，但他的職業態度與場上貢獻都讓人敬佩。我們會懷念他，也祝他一切順利。」

海盜隊本季仍處重建階段，但這兩筆交易不僅清出了未來薪資空間，也補進中長期可用的農場資源，為2026年重返季後賽鋪路。

The Reds are reportedly acquiring 3B Ke'Bryan Hayes in a trade with the Pirates. pic.twitter.com/FmO5rSerom — MLB Network (@MLBNetwork) 2025年7月30日

Mariners reportedly acquire LHP Caleb Ferguson from Pirates, per multiple reports including MLB's @Feinsand. pic.twitter.com/AlnAn7Sw8R — MLB (@MLB) 2025年7月30日

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