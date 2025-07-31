MLB／首局就抽筋仍投到第4局 大谷翔平：最後真的撐不住

道奇隊日本球星大谷翔平今天登板，第4局因「右臀抽筋」被換下投手丘，繼續以指定打擊身分拚戰，大谷賽後受訪時提到，其實第1局就抽筋了。

當被問到何時抽筋，大谷回應：「其實第一局開始就有感覺了，但還能硬撐，撐到第3局還可以，但最後真的有點撐不住了。」

大谷主投3局，51顆球中32顆好球，被敲5支安打，投出2次保送和4次三振，失掉2分都是自責分，防禦率上升至2.40。儘管帳面成績普通又傷退，大谷仍認為是進步，「我覺得今天能投到這個用球數是好事，不算退步，但這兩天身體狀況真的不太好，打算先利用明天休息日將狀況調整回來。」

大谷提到這是他生涯第一次右臀抽筋，並說明抽筋是否會影響球種選擇，「與其說是球種，不如說投球動作盡量別下沉，以避免更嚴重的抽筋，就是有點像用手硬丟的感覺。」

至於為何抽筋還要繼續打擊，大谷解釋，「因為也不需要守備，且比賽還是很緊張的局面，能上場打擊為球隊貢獻是首要考量。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）提到，大谷下一場比賽仍會照常先發，大谷也說，「現在最重要的是先把身體調整好，如果可以的話，就會照原計畫先發。」

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