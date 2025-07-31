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MLB／運動家不排除兜售火球終結者米勒 開價頂尖投手新秀

聯合新聞網／ 綜合外電報導
運動家隊年僅24歲的火球「守護神」米勒成為本屆交易大限最受矚目的焦點之一。 路透社
運動家隊年僅24歲的火球「守護神」米勒成為本屆交易大限最受矚目的焦點之一。 路透社

奧克蘭運動家隊年僅24歲的火球「守護神」米勒（Mason Miller）成為本屆交易大限最受矚目的焦點之一，包括大都會洋基費城人皆傳出已與球團接觸。不過根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，運動家開出的條件極高，已向費城人索價頂尖投手新秀潘特（Andrew Painter）。

米勒身高6呎5吋，以強力速球著稱，本季四縫線均速達101.1英哩，位居大聯盟100百分位。他的預期被打擊率僅0.180，三振率達39.1%，同樣是頂尖等級。整季至今出賽38場、投38.1局，共送出59次三振，防禦率3.76，壓制力與爆發力兼備，且合約受控至2029年。

由於年齡與合約條件極具吸引力，運動家目前將目標放在「頂級年輕先發投手」，希望藉此為重建取得最大資產。不過高昂的出價也可能成為交易障礙。

據報導，費城人已與運動家有過討論，但對要送出頂尖投手新秀潘特仍陷入觀望；洋基雖也在對話中，但被形容為「更專注於補強而非清倉」，而大都會則仍「有興趣參與」。

米勒是否真會在交易大限前被送出目前仍未明朗，但若真有球隊願開出對等代價，他可能成為最搶手的牛棚籌碼之一。

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洋基 運動家 費城人 大都會

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