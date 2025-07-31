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MLB／威廉斯又放火！洋基沃爾普追平彈+新同學再見安氣走光芒
洋基隊終結者威廉斯（Devin Williams）再度砸鍋，但靠著沃爾普（Anthony Volpe）9局下追平陽春砲，加上新同學麥馬漢（Ryan McMahon）再見安打，以5：4氣走光芒。
光芒第3局靠著B.勞爾（Brandon Lowe）帶有1分打點的長打先馳得點。洋基直到第8局才反撲，葛里沙姆（Trent Grisham）敲出追平陽春砲，萊斯（Ben Rice）、貝林傑（Cody Bellinger）和史丹頓（Giancarlo Stanton）接力敲安，攻下超前分。
不料威廉斯9局上又放火，先投出保送，再被J.勞爾（Josh Lowe）敲逆轉2分砲。不過沃爾普9局下也夯出陽春砲，將戰局拖進延長賽。
10局上阿蘭達（Jonathan Aranda）敲出高飛犧牲打再度超前，但貝林傑也擊出帶有1分打點的三壘安打追平。
11局上光芒無功而返，洋基多明奎茲（Jasson Dominguez）被保送，接著出現投手犯規，跑者上二、三壘。日前才剛被交易來的明星三壘手麥馬漢，擊出中外野深遠飛球，形成再見安打。
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