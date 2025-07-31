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MLB／天使不拋售反而當買家補強 向國民換來2牛棚救火

聯合新聞網／ 綜合外電報導
右投賈西亞第三次回到天使隊。 美聯社
右投賈西亞第三次回到天使隊。 美聯社

洛杉磯天使隊在交易大限沒打算當賣家，反而再度補強牛棚，從華盛頓國民隊交易獲得右投賈西亞（Luis García）與左投查芬（Andrew Chafin），送出左投艾德（Jake Eder）與2A一壘新秀布朗（Sam Brown）。球隊同時將左投奇哈達（José Quijada）指定讓渡，作為對應名單調整。

現年38歲的賈西亞本季曾效力道奇與國民，總計投了37又1/3局，防禦率4.10、送出31次三振。他近況回穩，在國民隊主投10局僅失1分，自責分率僅0.90，表現大幅反彈。這是他生涯第三度效力天使。

35歲的查芬則在國民隊出賽26場投了20局，防禦率2.70、送出18次三振。生涯12個球季累積防禦率3.39，是聯盟最穩定的左投中繼之一，預計將與德特莫斯（Reid Detmers）、柏克（Brock Burke）共同組成本季天使牛棚的左投群。

天使隊和國民隊交易獲得右投賈西亞與左投查芬。 截圖自MLB官網
天使隊和國民隊交易獲得右投賈西亞與左投查芬。 截圖自MLB官網

天使隊近期牛棚接連出現傷兵，包括火球男喬伊斯（Ben Joyce）進行肩膀手術報銷、史崔克蘭（Hunter Strickland）預計9月才能回歸，以及史蒂芬森（Robert Stephenson）正進行肩部神經問題的復健。此筆交易強化即戰力，也明確顯示球隊並未打算在交易截止日前當賣家。

「我們補進了牛棚經驗值，這是我們之前明確知道缺少的部分，」代理總教練蒙哥馬利（Ray Montgomery）表示「這不是戰力問題，而是年輕球員還在學習過程中。」

終結者簡森(Kenley Jansen)原本也是交易傳聞人選之一，但目前看來留隊機率提高。「我來到這支球隊的目標就是幫助球隊翻轉戰績，」簡森表示，「我相信這支球隊，其他的不是我能控制的。」

看板球星楚奧特（Mike Trout）則強調球隊氣氛比過去幾年更緊密，「我們彼此支持，不論輸贏都能很快翻頁，我從第一天就知道這是一支很團結的球隊。」

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西亞 復健 教練 華盛頓

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