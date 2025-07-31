MLB／大谷第4局抽筋控球大走鐘！打擊繳白卷道奇不敵紅人
大谷翔平今天二刀流對決紅人隊，這是他加盟道奇以來首度進入第4局投球，卻因抽筋問題被換掉，以指定打擊身分繼續比賽，他全場5打數0安打，道奇終場以2：5輸球。
紅人開路先鋒勒克斯（Gavin Lux）首打席就敲出二壘安打，第3棒克魯茲（Elly De La Cruz）敲安，幫助紅人先馳得點。
大谷第二局被敲2支安打，讓勒克斯敲出滾地球化解危機，第三局再上演三上三下。
第四局紅人首名打者馬提率先敲安（Noelvi Marte），大谷突然控球走鐘，連續2次暴投並將史蒂芬森（Tyler Stephenson）保送上壘，接著對史迪爾（Spencer Steer）又投出2顆壞球，教練將他換下投手丘，馬提後來因高飛犧牲打跑回本壘，這分算在大谷頭上。
道奇球團指出大谷退場的原因是抽筋，總計他主投3局，51顆球中32顆好球，被敲5支安打，投出2次保送和4次三振，失掉2分都是自責分，防禦率上升至2.40。
大谷打擊方面也沒有建樹，5打數0安打，吞下1次三振，打擊率下降至0.269。道奇打線今天只靠弗里曼（Freddie Freeman）第4局的全壘打攻下2分，終場以2：5落敗。
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