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MLB／右打外野手史萊特興奮加入洋基！布恩希望能再補投手

聯合新聞網／ 綜合報導
史萊特。 美聯社
史萊特。 美聯社

洋基隊發動交易，送走自家農場第18名的右投齊爾（Gage Ziehl），換來白襪隊右打外野手史萊特（Austin Slater），將前Uber司機捕手艾斯卡拉（JC Escarra）下放至3A。

現年32歲的史萊特生涯在大聯盟出賽685場，對陣左投OPS值高達0.798，且能守外野3個位置，本季年薪僅175萬美元。

史雷特接受訪問時直呼：「能加入洋基讓我非常興奮，這支球隊從小就是夢想，現在正全力衝刺季後賽，我期待能貢獻一份力量。」洋基總教練布恩（Aaron Boone）則表示：「我們需要更多靈活的球員，他最近打得很好，我對這筆交易感到很興奮。」

這是洋基近期第3筆補強，先前交易來明星三壘手麥馬翰（Ryan McMahon）和工具人羅沙里歐（Amed Rosario）。雖然洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）受傷，但目前外野陣容深度十足，還有貝林傑（Cody Bellinger）、葛里沙姆（Trent Grisham）、多明奎茲（Jasson Dominguez）、羅沙里歐和史萊特。

洋基火球男希爾（Luis Gil）預計美國時間周日重返先發輪值，但洋基投手陣容仍相當薄弱，先發和牛棚都有補強意願。布恩坦言，「我們的團隊正密集討論、通話、評估各種可能，希望能補進幫助球隊的投手。」

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洋基 白襪

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