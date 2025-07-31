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MLB／費城人換來雙城終結者 大都會不落人後搶下紅雀守護神

聯合新聞網／ 綜合外電報導
大都會搶下近年最穩定的終結者海爾斯利。 路透
大都會搶下近年最穩定的終結者海爾斯利。 路透

美國時間731交易大限倒數計時，分區強權開始動起來補強，其中國聯東區展開牛棚軍備競賽，先是費城人向雙城換來終結者杜蘭（Jhoan Duran），接著同區的大都會隊也不落人後，先後向舊金山巨人隊交易來右投羅傑斯（Tyler Rogers），以及紅雀隊明星終結者海爾斯利（Ryan Helsley），搭配上周從金鶯換來的兩屆全明星左投索托（Gregory Soto），組成全新後援三人組，聯手支援明星終結者迪亞茲（Edwin Diaz）。

大都會從巨人隊換來現年34歲的羅傑斯，送出三名球員作為交換，包括投手布托（José Buttó）、提德威爾（Blade Tidwell）與小聯盟外野新秀吉伯特（Drew Gilbert）。提德威爾本季曾短暫升上大聯盟。

羅傑斯以獨特的潛水艇投法著稱，本季出賽53場與聯盟最多持平，戰績4勝3敗、防禦率1.80。他在50局投球中送出38次三振、僅有4次保送，穩定度與耐投能力兼備。生涯七個球季皆效力巨人隊，累積26勝20敗、防禦率2.79，共19次救援成功。合約將於球季結束後到期，屬於典型「租借型」即戰力。

巧合的是，泰勒的雙胞胎哥哥羅傑斯（Taylor Rogers）同日亦被交易，從辛辛那提紅人轉隊至匹茲堡海盜，為涉及金手套三壘手海耶斯（Ke'Bryan Hayes）轉戰紅人的三方交易一環。

紐約大都會向舊金山巨人隊交易來右投羅傑斯，以及紅雀隊明星終結者海爾斯利。 美聯社
紐約大都會向舊金山巨人隊交易來右投羅傑斯，以及紅雀隊明星終結者海爾斯利。 美聯社

而稍晚，大都會再度出手，與紅雀隊完成另一筆重磅交易，迎來現年31歲的海爾斯利。這位近年被視為聯盟最穩定的終結者之一，自2022年起在200局以上投手中僅次於克拉塞（Emmanuel Clase）的2.04 ERA。本季海爾斯利的表現雖略為下降，但仍具威脅，日前他才曾直言「90%會被交易」，最終如預期成為紅雀清倉名單之一。

作為交換條件，大都會送出三名小聯盟潛力股：巴耶茲（Jesus Baez）、多姆（Nate Dohm）與艾利薩特（Frank Elissalt）。紅雀隊雖仍保有外卡希望，但近兩個月狀況不佳，成為出清戰力的背景之一。

費城人向雙城隊換來守護神杜蘭。 路透
費城人向雙城隊換來守護神杜蘭。 路透

目前大都會在國聯東區領先費城費城人半場勝差，競爭激烈。費城人稍早也送出本季完成大聯盟初登板的投手艾柏（Mick Abel）與捕手泰特（Eduardo Tait）兩名百大新秀，從雙城隊換來「守護神」杜蘭（Jhoan Duran），他以火球聞名，均速超過100英里，本季49.1局飆出53次三振，防禦率2.01、拿下16次救援成功，唯一缺點是保送率8.7%稍嫌高了點，而且合約還有2年半。

大都會與費城人都順利補強痛點，兩隊的競爭持續成為下半季焦點戰線。

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