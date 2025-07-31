MLB／山本由伸好萊塢豪宅險遭竊！不是道奇第一個受害者

洛杉磯多家媒體報導，道奇隊日本投手山本由伸在好萊塢山莊的豪宅今天清晨險遭竊賊入侵，美國聯邦調查局（FBI）提醒職業運動員，客場比賽不在家時，住處容易成為歹徒目標。

洛杉磯多家電視新聞台報導，山本由伸位在好萊塢山莊（Hollywood Hills）價值數百萬美元的豪宅，今天清晨5時左右，遭到歹徒試圖闖空門，打破窗戶，

KTLA報導，當時屋內有人打開燈光，嚇跑了歹徒。當警方抵達這處位在好萊塢山莊高檔住宅區的房屋時，私人保全已經到場。洛杉磯警察局對外表示，嫌犯沒有進入屋內，案件仍在調查中。

山本由伸與道奇隊目前在客場比賽，28日他在辛辛那提登板，繳出7局失1分的好投，幫助道奇5比2贏球。

KTLA報導，職業運動員客場比賽，經常離家好幾天，容易成為歹徒入室竊盜的目標。山本由伸已經不是第一個受害者，他的道奇隊友史奈爾（Blake Snell）今年季初在西雅圖的家也曾經被竊。

這類案件之頻繁，使得聯邦調查局（FBI）向職業運動員發出警告，要求他們加強住處的保全措施。

近年來，職業美式足球聯盟（NFL）球星薛曼（Richard Sherman）、霍姆斯（Patrick Mahomes）、凱爾西（Travis Kelce）和美國職籃（NBA）球星唐西奇（Luka Doncic）都曾因住處遭竊而登上媒體報導。

報導指出，許多職業運動員已經聘請私人保全，加強住處維安，但仍難防頻繁發生的闖空門案件。

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