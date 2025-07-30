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MLB／天使單場挨4次觸身球清空板凳 楚奧特：我好興奮

聯合新聞網／ 綜合報導
楚奧特(左)。 路透
楚奧特(左)。 路透

天使隊今天在主場以8：5擊敗遊騎兵隊，比賽焦點是第8局天使球星「神鱒」楚奧特Mike Trout）被觸身球砸中，導致雙方板凳清空，雙方教練互噴幾分鐘後衝突結束，沒有人被驅逐出場。

第8局天使以7：5領先、一出局、三壘有人。天使當家游擊手奈托（Zach Neto）兩好兩壞時被遊騎兵投手阿姆斯壯（Shawn Armstrong）92哩速球砸中。接著楚奧特又被類似球路打中手部，讓天使教練團無法忍受，衝突因此爆發。

天使代理總教蒙哥馬利（Ray Montgomery）事發當下情緒激動，走向本壘板對遊騎兵休息區大聲質疑。他賽後解釋當時只是要對方「收斂」，因為這場已經有4名天使球員被觸身球。

「我們對這些人再熟悉不過。」蒙哥馬利說，「我不認為這是故意的。但你看看我們的二壘手、游擊手，還有楚奧特都被砸了。我只是問他們一句：『你們到底還要砸我們幾次？』。」

遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy）對蒙哥馬利的行為不領情，「我沒聽清楚他說什麼，但光是那種喊叫我就受夠了。我們把阿姆斯壯換上來是要止血，結果被認為故意砸人。當他們打到席格（Corey Seager，遊騎兵球星）時就裝沒事，這情況夠多了。」

楚奧特受訪時透露，那球其實打在手上護具，他沒有受傷，但他很欣賞教練為球員挺身而出的態度，「兄弟們都超愛這一幕，他替我們出頭、挺自己的球員，看到這種場面真的好興奮。」

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天使 遊騎兵 楚奧特 Mike Trout

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