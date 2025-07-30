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MLB／登大聯盟失誤王用球棒道歉 洋基沃爾普：知道自己實力

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊游擊手沃爾普。 美聯社
洋基隊游擊手沃爾普。 美聯社

洋基隊游擊手沃爾普（Anthony Volpe）本季守備表現差勁，今天面對光芒隊單場2失誤，不過他用球棒彌補過錯，單場貢獻2打點，幫助洋基以7：5險勝。

首局洋基有一次雙殺守備機會，但沃爾普拋球失誤，形成無人出局一、二壘有人局面，洋基先發投手弗里德（Max Fried）單局失2分都不是自責。

第4局沃爾普擊出帶有1分打點的安打，後續站上得點圈後發動雙盜壘，趁捕手暴傳衝回本壘。第8局沃爾普再擊出陽春砲。不過沃爾普第9局又發生傳球失誤，所幸並沒有影響比賽結果，洋基以2分之差勝出。

沃爾普以15次失誤與紅人隊克魯茲（Elly De La Cruz）並列大聯盟失誤王，他受訪時直言，「我從沒經歷過這種狀況，但我身邊有很多很棒的隊友。我知道自己實力在哪，雖然很挫折，但我不會因此灰心。我有自己的一套標準，會繼續努力，每天證明自己。」

弗里德也稱讚沃爾普，「他是一名很棒的球員，也是很有自信的球員，很年輕就登上大聯盟，至今在防守端表現都很出色。每個人都會經歷狀況不順的時候，但我們休息室裡每個人都相信，他還是那個值得信賴的傢伙。」

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