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MLB／紅人投手曝三振大谷翔平方法 道奇教頭建議打擊策略

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

道奇隊今天以5：4險勝紅人隊，但大谷翔平5支0，前4打席都吞下三振。對此，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）對大谷的擊球策略提出建議。

大谷3度面對紅人先發投手羅多洛（Nick Lodolo）都被三振，第7局面對紅人火球男艾許克拉夫特（Graham Ashcraft）也被三振，第9局大谷則是敲飛球出局。大谷前4打席都被三振，是他大聯盟生涯8年共981場以來首度出現。

對於大谷今天的打擊狀況，羅伯茲坦言，「他今晚確實看不清楚羅多洛的球路，尤其是在這座狹小球場，不需要硬往右外野打。希望他明天能找回全方位打擊節奏。」

大谷翔平明天將二刀流出賽，紅人先發投手是馬丁尼茲（Nick Martinez），羅伯茲表示，「當大谷狀態好的時候，他能擊中高角度的球，並把球打向場上各角落。馬丁尼茲是會瞄準好角度投球的投手，會用卡特球和變速球攻擊低角度。」

羅伯茲建議，「翔平要回到以中間為主的打擊策略，避免去追打那些低角度球。」

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紅人 道奇 大谷翔平

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