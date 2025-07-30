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MLB／45歲左投希爾遭皇家DFA 有望創史上首見紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
45歲左投希爾。 美聯社
45歲左投希爾。 美聯社

皇家隊今天宣布將45歲老將左投希爾（Rich Hill）指定讓渡（DFA），把前日職廣島隊洋投哈奇（Thomas Hatch）放進40人名單。

希爾去年9月被紅襪隊釋出，今年5月才與皇家簽小聯盟合約，他在3A先發11場，主投50局飆61K，防禦率5.22。本月初被皇家拉上大聯盟，先發2場吃下9局，失掉7分有5分自責，防禦率5.00。

希爾生涯21年效力過小熊、金鶯、紅襪、守護者、天使、洋基、運動家、道奇、雙城、光芒、大都會、海盜、教士及皇家隊。如果希爾接下來加盟其他球隊，會是他生涯第15支球隊，打破與傑克森（Edwin Jackson）共同保持的14隊歷史紀錄。

現年30歲的哈奇曾加入日職廣島隊，出賽5場，投22局，防禦率高達7.36。今年加入皇家3A，先發18場，投91.2局，防禦率4.22。

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