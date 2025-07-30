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MiLB／混血台將龍仔3A炸裂本季第16轟 鄭宗哲同場敲安

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
鄭宗哲與小熊隊3A混血台將龍同場較勁，兩人都有安打演出，龍更敲出本季第16轟。截圖自MLB Pipeline X
鄭宗哲與小熊隊3A混血台將龍同場較勁，兩人都有安打演出，龍更敲出本季第16轟。截圖自MLB Pipeline X

海盜隊3A台灣小將鄭宗哲今天與小熊隊3A混血台將龍（Jonathon Long）同場較勁，兩人都有安打演出，有意為中華隊打經典賽的龍更敲出本季第16轟，最終海盜3A以5：3贏球。

龍今天擔任先發第5棒、一壘手，2局下首打席就敲出一發陽春砲，擊球初速104.8哩、飛行距離412呎，幫助小熊隊扳平比數，不過接下來3打席都是出局，其中6局下滾地推進有1分打點，全場4打數1安打、2打點，打擊率3成13。

而在海盜3A擔任先發第9棒、二壘手的鄭宗哲在首打席吞下三振後，5局上敲安站上一壘，但接著7局上、8局上都遭到三振，全場4打數1安打，打擊率2成23，3次三振。

龍在6局下敲回的分數原本幫助球隊拉開到2分領先，然而7局上海盜隊一輪猛攻，用4支安打加上2次四壞、1次觸身球，一口氣攻下4分逆轉。

被老虎隊釋出改加入小熊3A的前田健太也在今天登板，先發6局僅失1分，有7次三振沒有保送，連續2場都繳出優質先發，防禦率也下降到5.97。

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海盜 小熊隊

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