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MLB／守護者可能改當賣家 道奇等3隊有意中日血統明星外野手　

聯合新聞網／ 綜合報導
擁有中日血統的明星外野手關（Steven Kwan）。 路透
擁有中日血統的明星外野手關（Steven Kwan）。 路透

守護者隊本季戰績不佳，且終結者克拉塞（Emmanuel Clase）昨天疑涉賭，遭聯盟列入帶薪休假名單。據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，守護者可能改當賣家，籌碼包含前塞揚強投畢柏（Shane Bieber）、明星外野手關（Steven Kwan）。

畢柏去年4月動TJ手術，今天在2A投復健賽，羅森索指出，這場比賽吸引大量球探到現場觀察。畢柏本季年薪1000萬美元，明年有1600萬美元球員選擇權，如果復健順利，守護者可能在交易大限前送走他，換來1至2名農場新秀。

畢柏今天表現不俗，用57球投完4局，飆出7次三振，沒有保送，被敲3支安打，失掉1分，最快球速達94哩，直球均速91.3哩。

前塞揚強投畢柏。 美聯社
前塞揚強投畢柏。 美聯社

關（Steven Kwan）擁有中日血統，上屆經典賽想加入日本隊遭判定資格不符。關本季年薪僅417.5萬美元，還有2年仲裁年。

本季是關生涯第4季，目前已出賽101場，累積9轟38打點11盜壘，打擊率0.286，OPS值0.761。關生涯前3季都獲得金手套，今年第2度入選明星賽。

羅森索指出，關目前受到多支強隊高度關注，包括道奇藍鳥費城人隊，他可能是交易市場上最受歡迎的野手，守護者預期設下極高的交易要價。

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藍鳥 道奇 守護者 費城人

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