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MLB／大谷翔平5支0、本季首吞連4K 道奇還是逆轉紅人

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平不僅5支0，也是本季首次連續4打席三振。 美聯社
大谷翔平不僅5支0，也是本季首次連續4打席三振。 美聯社

道奇隊今天靠著史密斯（Will Smith）2安、2打點演出，以5：4驚險擊敗紅人隊取得2連勝，大谷翔平不僅5支0，也是本季首次連續4打席三振。

大谷翔平今天擔任先發第2棒、指定打擊，從首打席開始，在第1、3、5、7局都遭三振，其中3次是面對先發投手羅多洛（Nick Lodolo），另一次是面對紅人火球男艾許克拉夫特（Graham Ashcraft）。

第9局大谷翔平敲出飛球出局，全場5打數無安打，終結個人連續9場敲安，打擊率也下滑到2成72，明天他將迎接本季第7次先發登板，挑戰4局投球。

即使大谷翔平熄火，道奇還有滿滿人才，2局上艾德曼（Tommy Edman）2分砲先馳得點，7局上面對2分落後則是史密斯先敲出適時安打追回1分，弗里曼（Freddie Freeman）再補上追平安打。

9局上在大谷翔平成為第2個出局數後，史密斯又在一壘有人時敲出左外野的深遠二壘打，一棒敲回超前分，加上9局下守成，讓道奇隊取得2連勝。

道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）雖然僅投4局失4分退場，單場僅3K還出現5次四壞保送，但在隊友火力支援下無關勝敗。

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道奇 大谷翔平

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