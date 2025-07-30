聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／大谷翔平5支0、本季首吞連4K 道奇還是逆轉紅人
道奇隊今天靠著史密斯（Will Smith）2安、2打點演出，以5：4驚險擊敗紅人隊取得2連勝，大谷翔平不僅5支0，也是本季首次連續4打席三振。
大谷翔平今天擔任先發第2棒、指定打擊，從首打席開始，在第1、3、5、7局都遭三振，其中3次是面對先發投手羅多洛（Nick Lodolo），另一次是面對紅人火球男艾許克拉夫特（Graham Ashcraft）。
第9局大谷翔平敲出飛球出局，全場5打數無安打，終結個人連續9場敲安，打擊率也下滑到2成72，明天他將迎接本季第7次先發登板，挑戰4局投球。
即使大谷翔平熄火，道奇還有滿滿人才，2局上艾德曼（Tommy Edman）2分砲先馳得點，7局上面對2分落後則是史密斯先敲出適時安打追回1分，弗里曼（Freddie Freeman）再補上追平安打。
9局上在大谷翔平成為第2個出局數後，史密斯又在一壘有人時敲出左外野的深遠二壘打，一棒敲回超前分，加上9局下守成，讓道奇隊取得2連勝。
道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）雖然僅投4局失4分退場，單場僅3K還出現5次四壞保送，但在隊友火力支援下無關勝敗。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言