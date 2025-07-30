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MLB／水原涉賭風雲將搬上電視 從大谷翔平崛起開始回顧

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
水原一平盜用大谷帳戶竊取近1700萬美元案件，將翻拍成電視劇。 路透
水原一平盜用大谷帳戶竊取近1700萬美元案件，將翻拍成電視劇。 路透

日本球星大谷翔平遭到貼身翻譯水原一平盜用帳戶，竊取近1700萬美元（約合台幣5億元）的事件引起體壇熱議，如今也將登上電視螢幕，根據美國媒體報導，由獅門電視製作，並接近與Starz頻道簽約。

根據《Puck》報導，Starz已預訂一部改編自大谷前翻譯員水原一平涉賭事件的劇情影集，劇本由康弗瑞（Alex Convery）撰寫，他在2023年編寫運動題材電影《Air》，內容講述Nike如何網羅喬丹（Michael Jordan）而聞名。

根據《The Wrap》報導，這部尚未命名的影集原本由獅門電視製作，但在今年春天獅門與Starz分家後，該劇可能轉至Starz播出，Starz對於該劇是否已獲得預訂一事拒絕發表評論。

這部影集的內容將聚焦大谷翔平如何迅速崛起成為大聯盟超級球星，到與道奇簽下10年7億美元天價合約，但卻因翻譯水原一平的涉賭醜聞而變味。

據稱，水原從大谷帳戶中盜取近1700萬美元來賭博並償還個人賭債，水原於2024年6月認罪，承認犯有銀行詐欺與稅務詐欺罪，並自2021年12月至2024年1月期間從大谷那裡盜取超過1600萬美元。此外，期間他在非法體育賭注中損失超過4000萬美元。

水原於2025年2月被判刑近5年，罪名為侵吞資金；服刑完畢後他可能面臨被遣返回日本的命運。法院還判決他需支付超過1800萬美元的賠償金，其中大部分款項將返還給大谷，其餘則交給美國國稅局。

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喬丹 水原一平 大谷翔平

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