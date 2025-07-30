MLB／「直接走到對面」火球男雙重賽之間被金鶯交易至藍鳥
藍鳥隊今天與金鶯隊進行雙重賽，首場以4：16遭到痛宰。賽後藍鳥發動交易，換來金鶯火球男多明奎茲（Seranthony Domínguez），多明奎茲也馬上登板面對前東家，雖沒有失分，但藍鳥仍以2：3輸球。
藍鳥送走自家農場排名第10的右投布朗（Juaron Watts-Brown），換來多明奎茲和現金，並指定讓渡（DFA）資深右投格林（Chad Green）。格林本季年薪1050萬美元，但被敲出14發全壘打，全大聯盟後援投手最多，防禦率5.56。
現年30歲的多明奎茲本季出賽44場，投42.2局能飆出56K，但也投出24次保送，防禦率3.16，每局被上壘率1.31，直球均速為97.8哩。他本季年薪800萬美元，季後將成為自由球員。
這筆交易是兩場比賽中間宣布，多明奎茲直接走到對面報到。他在第2戰第7局登板，主投1局無失分。
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