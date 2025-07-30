MLB／金慧成進傷兵名單主帥讚「硬漢」道奇百大新秀升大聯盟

道奇隊今天宣布韓籍球員金慧成進入傷兵名單，拉上百大新秀第35、自家農場排名第3的大物內野手弗里蘭（Alex Freeland）。

金慧成本季出賽58場，有2轟、15打點和12盜壘成功，打擊率0.304，OPS值0.744，本月陷入低潮，打擊率只有0.193。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露金慧成近期受左肩滑囊炎影響，預計今天或明天回洛杉磯治療並休息幾天，羅伯茲也表示，「希望這只是短暫調整，你也知道金慧成真的很硬漢，其實還能勉強上場，但從影像來看，讓他休息是對他最好的選擇。」

百大新秀第35的弗里蘭登上大聯盟。 美聯社

道奇也拉上現年23歲的農場第3名大物弗里蘭支援，他本季在3A打擊率0.253，OPS值0.798，以75次保送領先該聯盟，守過67場游擊、26場三壘，也守過二壘。

對於升上大聯盟，弗里蘭受訪時直呼，「這一切太不真實了，真的很突然。」

羅伯茲則說，「我喜歡這種年輕球員帶來的活力與韌性，他會很快融入我們這支球隊。」

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