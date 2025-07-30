聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／金慧成進傷兵名單主帥讚「硬漢」道奇百大新秀升大聯盟
道奇隊今天宣布韓籍球員金慧成進入傷兵名單，拉上百大新秀第35、自家農場排名第3的大物內野手弗里蘭（Alex Freeland）。
金慧成本季出賽58場，有2轟、15打點和12盜壘成功，打擊率0.304，OPS值0.744，本月陷入低潮，打擊率只有0.193。
道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露金慧成近期受左肩滑囊炎影響，預計今天或明天回洛杉磯治療並休息幾天，羅伯茲也表示，「希望這只是短暫調整，你也知道金慧成真的很硬漢，其實還能勉強上場，但從影像來看，讓他休息是對他最好的選擇。」
道奇也拉上現年23歲的農場第3名大物弗里蘭支援，他本季在3A打擊率0.253，OPS值0.798，以75次保送領先該聯盟，守過67場游擊、26場三壘，也守過二壘。
對於升上大聯盟，弗里蘭受訪時直呼，「這一切太不真實了，真的很突然。」
羅伯茲則說，「我喜歡這種年輕球員帶來的活力與韌性，他會很快融入我們這支球隊。」
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言