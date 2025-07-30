MiLB／林家正遭運動家釋出 曾婉拒中職選秀「未來動向曝光」

旅美棒球好手林家正本季效力美職運動家2A，球季中遭到釋出，目前留在美國等待機會，以維持比賽狀態為第一優先。

美國職棒運動家隊2A隊伍米德蘭岩石獵人隊（Midland RockHounds）官網28日宣布釋出捕手林家正。

林家正今年與另一名台灣投手莊陳仲敖同隊。他在運動家2A出賽32場，93個打數敲出17支安打，打擊率0.183，沒有全壘打。

28歲的林家正今年在美國職棒第6個球季。他高中赴美留學，大學就讀亞利桑那州立大學。他2019年在選秀會第14輪獲得亞利桑那響尾蛇隊選上，是台灣首位以選秀方式進入美國職棒體系的球員。

林家正2024年效力中華隊，為國拿下世界12強冠軍，在台灣擁有廣大球迷。據報導，中華職棒台鋼雄鷹球團6月曾由高層赴美，邀請林家正返台參加選秀，但林家正婉拒，決定留在美國打拚。

林家正遭到運動家2A釋出之後，目前留在美國等待機會，以維持比賽狀態為第一優先，正透過經紀公司接洽球隊，可能轉往獨立聯盟發展。

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