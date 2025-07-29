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MLB／索托遭主審「超海好球帶」惡搞 大都會教頭：判決很爛

聯合新聞網／ 綜合報導
索托。 美聯社
索托。 美聯社

大都會隊強打索托Juan Soto）擁有頂級選球能力，今天卻被主審希曼尼茲（Emil Jimenez）的好球帶惡整。

3局上索托面對教士隊投手希斯（Dylan Cease），根據大聯盟官網九宮格，第4球明顯偏離好球帶被判好球，第8球勉強壓在好球帶線上的球被主審希曼尼茲拉掉，索托慘遭三振。

索托3局上面對希斯，第4球明顯壞球被判好球，第8球勉強壓線被拉掉。截圖自官網
索托3局上面對希斯，第4球明顯壞球被判好球，第8球勉強壓線被拉掉。截圖自官網

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）為索托抗議遭到驅逐出場。不過門多薩的抗議並沒有讓索托更輕鬆，7局上一顆超明顯的偏高壞球，再讓索托站著不動被三振。索托搖頭苦笑，看著主審希曼尼茲，沒有被驅逐出場。

該判決引發網友熱議，主審希曼尼茲的名字一度登上X熱搜第5。大都會終場以6：7輸球。門多薩賽後強調作為教練，職責就是保護球員，「該被趕出去的人是我，我不能讓球員被驅逐，不論是索托還是其他人，從比賽一開始，我就注意到幾個判決有問題，我知道我得站出來。」

門多薩也直呼主審希曼尼茲表現不好，「這沒什麼好包裝的，尤其是索托那幾個打席，那可是球隊關鍵打者，結果直接被奪走打擊機會。我覺得從第一個打席開始，像尼莫（Brandon Nimmo）那個三球三振，球根本都沒進好球帶。他今天的判決很爛。」

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索托 Juan Soto 大都會

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