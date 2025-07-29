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MiLB／連5場敲安+連2場開轟！李灝宇獲選球隊單周最佳球員
目前在美職老虎隊3A打拼的台灣好手李灝宇，上周繳出驚人成績，也因此榮獲球隊單周最有價值球員。
老虎3A在社群媒體X上，給球迷票選上周表現最佳選手，李灝宇以49.5%得票率，當選單周最有價值球員。
李灝宇上周出賽6場，只有美國時間22日沒安打進帳，目前連5場敲安，26和27日更是連2天開轟，今年已累積11轟，有望超越去年的12轟。
現年22歲的李灝宇本季在3A出賽85場，有11轟39打點，打擊率0.241，整體攻擊指數0.762。根據官網資料，李灝宇目前老虎農場排名第7，被預測今年有望登上大聯盟。
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