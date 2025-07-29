MLB／藍鳥春天哥頭部遭火球砸中畫面驚悚！倒地1分鐘後起身
藍鳥隊「春天哥」史普林格（George Springer）今天被金鶯隊投手史卓德（Kade Strowd）的96英哩快速球擊中頭部，他當下倒地，1分多鐘後才起身離場。
事發當下，史普林格倒地不起，藍鳥總教練施耐德（John Schneider）立刻衝進場內，防護員也進場。史普林格臉部朝地1分多鐘後，才在教練與防護員陪同下自行站起，並走下場。
重播畫面顯示，那顆96哩速球擊中史普林格頭盔左側耳罩，撞擊聲響極大，現場立刻鴉雀無聲。施耐德賽後受訪時仍神情擔憂，他透露史普林格從倒地那刻起，就一直保持清醒，並與工作人員持續對話。
「他狀況還行。」施耐德表示，「球先碰到他的肩膀，然後擊中頭盔，幸好他有稍微轉一下頭。我有跟他談過，他現在正接受醫生評估。」
藍鳥隊預計在明天公布史普林格的最新狀況。
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