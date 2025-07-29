MLB／名人堂球星「小熊先生」桑德柏格癌逝 享壽65歲

美國職棒大聯盟名人堂二壘手桑德柏格辭世，享壽65歲。桑德柏格曾效力芝加哥小熊，可謂最優秀的全能球員之一，小熊還特別為他的貢獻在球場外立下雕像。

美聯社報導，據球隊表示，「小熊先生」桑德柏格（Ryne Sandberg）今天在家中去世時，家人陪伴在其左右。

桑德柏格2024年1月證實自己罹患轉移性攝護腺癌。他接受化療與放療後，2024年8月宣布擺脫癌症。

小熊隊1876年成立，至今將近150年。小熊老闆芮基茲（Tom Ricketts）表示，在這支歷史悠久的球隊，桑德柏格將是最受緬懷的偉大球員之一。

桑德柏格1981年首次在大聯盟（MLB）亮相，在代表費城費城人的13場比賽中，他6個打數僅有1支安打。1982年1月，他與鮑華（Larry Bowa）一起被送到小熊，換取經驗豐富的內野手迪赫素斯（Ivan DeJesus）。

這筆交易最終成為棒球史上最不等值的交易之一。

桑德柏格在小熊的15年裡，打擊率2成85，共轟出282支全壘打，有1061分打點與344次盜壘。他10次入選全明星，並於1990年贏得全壘打大賽冠軍，同時9次榮獲金手套。

大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）表示，桑德柏格是小熊傳奇，也是整個大聯盟深受愛戴的人物。

1984年6月23日的「桑德柏格之戰」（The SandbergGame），小熊球迷至今如數家珍。當時他在11局大戰中，分別於第9局與第10局轟出追平全壘打，整場比賽個人拿下7分打點，帶領全隊在3度落後下，以12比11逆轉聖路易紅雀。

為紀念桑德柏格與這場比賽，小熊在2024年6月23日這天於自家主場瑞格利球場（Wrigley Field）外，為桑德柏格的雕像揭幕，向他致敬。

小熊棒球營運總裁霍耶（Jed Hoyer）在7月20日比賽的電視轉播中說：「他（桑德柏格）是這座城市的超級英雄」。霍耶將桑德柏格與籃球之神喬丹（Michael Jordan），以及美式足球明星跑鋒裴頓（Walter Payton）相提並論，3人都是芝加哥的傳奇運動員。

桑德柏格2005年以76.2%得票率入選美國棒球名人堂。同年，小熊將他的背號23號列入退休背號。

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