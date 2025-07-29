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MLB／大聯盟再度出現好球帶爭議！紅中5號位竟被判壞球

聯合新聞網／ 綜合報導
金鶯隊投手艾佛林。 美聯社
金鶯隊投手艾佛林。 美聯社

大聯盟今天出現好壞球爭議，金鶯隊投手艾佛林（Zach Eflin）一顆5號位球，被主審判定為壞球，引發球迷熱議。

4局上艾佛林對決藍鳥隊克萊門特（Ernie Clement），0好1壞時將一顆伸卡球塞進紅中，不料竟被判為壞球。轉播單位和官網九宮格都顯示，這應該是一顆明顯的好球。

對此，網友們紛紛表示，「調查球員投注，也要調查裁判」、「裁判太注意捕手接球的位置而非本壘板」、「裁判應該被懲處或禁賽」、「我們需要電子好球帶」。

艾佛林第2顆球被判定為壞球。截圖自大聯盟官網
艾佛林第2顆球被判定為壞球。截圖自大聯盟官網

本場比賽是艾佛林交易大限前最後一次先發，他主投4.1局失4分，金鶯終場以11：4大勝藍鳥。艾佛林賽後談到可能被交易，「能穿上這件球衣是莫大的榮幸，我從不視為理所當然，我在這個休息室交到很多非常棒的朋友，這些友誼會是一輩子的。」

金鶯當家捕手拉契曼（Adley Rutschman）因傷缺陣1個多月後終於回歸，5打數3安打，貢獻2分打點。艾佛林也稱讚拉契曼，「他的存在本身就有巨大影響力，他是超棒的隊友、很棒的人。有他重新蹲在本壘，對大家來說意義重大，從大家看到他回來的反應，就知道他對這支球隊有多重要。」

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金鶯

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