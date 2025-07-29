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MLB／這個學弟不錯喔！大谷讚山本好投：對球隊幫助很大

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平賽後大讚學弟山本由伸，成功拉長局數、壓低失分，對球隊帶來很大幫助。 美聯社
大谷翔平賽後大讚學弟山本由伸，成功拉長局數、壓低失分，對球隊帶來很大幫助。 美聯社

道奇隊今天以5：2擊敗紅人隊，山本由伸先發7局僅失1分奪得本季第9勝，賽後總教練羅伯茲（Dave Roberts）認為，他找回了先前的壓制力，大谷翔平也大讚這位學弟，成功拉長局數、壓低失分，對球隊帶來很大幫助。

山本由伸先發7局共用101球，僅被敲4安打、失1分，，他在一局下因2安打、1保送形成一出局、滿壘局面，勒克斯（Gavin Lux）以二壘方向滾地球送回分數，此後未讓紅人再有分數進帳。

山本此役搭配年輕捕手魯辛（Dalton Rushing），賽後也不吝誇獎今天的好投魯辛有功，「與史密斯（Will Smith）不同的配球模式，投起來滿有意思，今天看起來打者也感到有些混亂，應該說是智取對手吧！」

山本由伸先發7局共用101球，僅被敲4安打、失1分。 法新社
山本由伸先發7局共用101球，僅被敲4安打、失1分。 法新社

羅伯茲表示，山本在6月後的狀態看起來有點低迷，看到他找回壓制力，令人感到鼓舞。他也透露，其實今天山本還能繼續投下去，但考量到預計在周日（台灣時間周一）面對光芒隊的比賽會由他先發，到時氣溫會更高，因此還是決定控制在100球左右。

大谷賽後也稱讚山本的表現，「真是太棒了，他投到這麼多局，而且也把失分控制在最少，這對球隊幫助很大。」

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紅人 羅伯茲

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