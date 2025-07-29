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MLB／洋基交易補強不停歇！傳有意多名投手+金河成等內野手

聯合新聞網／ 綜合報導
金河成。 美聯社
金河成。 美聯社

洋基隊近日交易來三壘手麥馬翰（Ryan McMahon）和工具人羅沙里歐（Amed Rosario）後，仍想繼續補強，重點將放在投手和具備游擊能力的右打者，目標包含光芒隊南韓內野手金河成

據ESPN報導，洋基對海盜隊多位投手有興趣，包含合約到2028年的先發投手凱勒（Mitch Keller）、到2026年的終結者貝德納（David Bednar）、到2027年的牛棚投手桑塔納（Dennis Santana），還有季後會成為自由球員的先發投手希尼（Andrew Heaney）及牛棚投手佛格森（Caleb Ferguson）。

儘管洋基內野陣容已升級，但根據《紐約郵報》記者薛曼（Joel Sherman）報導，其他球隊高層透露，洋基仍有意補進一名右打者，最好具備游擊守備能力以備不時之需。報導指出，洋基曾與光芒討論過金河成、卡波雷拉（José Caballero）與沃爾斯（Taylor Walls）。

金河成休賽季與光芒簽2年2900萬美元合約，本季因傷只打10場，有1轟3打點4盜壘，打擊率0.226，整體攻擊指數（OPS）0.669。

洋基也與海盜討論過「IKF」基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）和雙城隊卡斯楚（Willi Castro），最理想的情況是，洋基一口氣向雙城換來卡斯楚，加上牛棚投手庫倫（Danny Coulombe）或瓦蘭德（Louis Varland）。

ESPN記者歐尼（Buster Olney）補充說，洋基也有意補進一名右打外野手，目前已與雙城談過貝德（Harrison Bader），還有白襪隊史萊特（Austin Slater）。

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