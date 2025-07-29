MLB／去年創同場為兩隊出賽紀錄 簡森被光芒交易至釀酒人

釀酒人隊今天與光芒隊達成交易，用農場排名第24的內野手阿雷納莫（Jadher Areinamo），換來捕手簡森（Danny Jansen）和現金。

釀酒人有主戰捕手康崔拉斯（William Contreras）和二號捕手哈斯（Eric Haase）。康崔拉斯本季已先發87場，但整季都在忍痛出賽，中指骨折傷勢未癒。另外，百大新秀第65的農場捕手奎羅（Jeferson Quero）因左肩受傷，預計缺席3至4周，因此換來簡森可以說是「買保險」。

簡森去年曾創下大聯盟歷史首見紀錄，他原本是藍鳥隊球員，後來被交易到紅襪隊，因為一場保留比賽，成為史上第一位同場為兩隊出賽的選手。

簡森後來在休賽季與光芒簽1年850萬美元合約，附帶2026年1200萬美元的雙方選擇權（50萬美元買斷金）。本季出賽73場，累積11轟29打點，打擊率0.204，整體攻擊指數（OPS）0.703。

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