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MLB／老虎想換來重砲蘇亞雷斯 自家投手卻觸身球砸傷他

聯合新聞網／ 綜合報導
響尾蛇隊重砲蘇亞雷斯被觸身球砸中。 美聯社
響尾蛇隊重砲蘇亞雷斯被觸身球砸中。 美聯社

響尾蛇隊重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）是今年交易市場上最大咖，但他今天在面對老虎隊時，9局上被觸身球擊中退場。

現年34歲的蘇亞雷斯本季敲出36轟，今天被老虎投手維斯特（Will Vest）的95.6哩速球擊中右手，X光檢查為陰性，明天將接受更多檢查。

值得一提的是，蘇亞雷斯月初接受《底特律自由報》訪問時表示，如果他在7月31日交易截止日前被交易，他希望能回職業生涯的起點老虎，「能在一切開始的地方結束，會很酷，那對我來說意義重大。」

響尾蛇今天起與老虎展開3連戰，據《今日美國》記者奈登賈爾（Bob Nightengale）報導，老虎非常希望這個系列賽結束前完成蘇亞雷斯交易。老虎隊擁有充足的農場資產可用於交易，農場系統季前被MLB Pipeline評為大聯盟第一。

老虎今天與雙城隊達成交易，送出自家農場排名第14的捕手希曼尼茲（Enrique Jimenez），換來先發投手派達克（Chris Paddack）及投手多布納克（Randy Dobnak）。

派達克本季先發21場，3勝9敗，防禦率4.95，每局被上壘率1.27。多布納克本季只出賽1場，主投5.1局只失1分。

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老虎 響尾蛇

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