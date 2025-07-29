MLB／曾戳大谷、為他學日文 紅人克魯茲在二壘上等到開聊時機
道奇、紅人隊今天在辛辛那提展開3連戰，兩位球星大谷翔平、克魯茲（Elly De La Cruz）的互動吸睛，第五局大谷敲超前安打，站上二壘後，兩人熱絡交談的畫面登上大聯盟官方社群，母語不同的兩人，因為棒球而有了共同語言。
引起多家媒體轉貼的畫面出現在第五局，兩隊處於1：1平手，羅哈斯（Miguel Rojas）二壘打、貝茲（Mookie Betts）一壘打開啟攻勢，大谷補上二壘打一棒掃回兩分打點，就在此時鏡頭捕捉到大谷、克魯茲在二壘上聊得開心。
轉播球評看到這個畫面也被觸動，提到克魯茲非常喜歡大谷，之前就很期待在明星賽與大谷見面，也曾表態想他聊天，「一個以西班牙語為母語的多明尼加男孩，現在他正與一個日本人交談，兩人都為學習英文付出巨大的努力。」
克魯茲在2023年的比賽就曾因用食指戳大谷，貌似在確認他是不是外星人，可愛舉動引起話題，隔年入選明星賽時，也說過正在努力學習日文，「這樣我就可以跟大谷講話了。」流露出對大谷的崇拜。
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