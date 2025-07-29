MLB／山本由伸7局好投奪第9勝 大谷敲超前安外加達陣100得分
山本由伸繳出7局失1分、9次三振好投，壓制紅人隊打線，大谷翔平貢獻兩分打點超前二壘打，聯手幫助道奇隊以5：2贏球，山本拿下本季第9勝，相隔27天再奪勝投。
山本由伸先發7局共用101球，僅被敲4安打、失1分，，他在一局下因2安打、1保送形成一出局、滿壘局面，勒克斯（Gavin Lux）以二壘方向滾地球送回分數，此後未讓紅人再有分數進帳。
道奇首局靠貝茲（Mookie Betts）二壘打、赫南德茲（Teoscar Hernández）一壘打串連取分，第五局羅哈斯（Miguel Rojas）二壘打、貝茲一壘打開啟攻勢，大谷補上二壘打一棒掃回兩分打點，第七局則是貝茲、大谷相繼保送上壘，赫南德茲、弗里曼（Freddie Freeman）安打各貢獻1分打點，擴大為5：1領先。
大谷此役3打數敲出1安打，另靠2次保送上壘，貢獻2分打點、跑回1分，在本季第105場野手出賽就累積100得分，為大聯盟本季第一人，排名第二的賈吉（Aaron Judge）為90得分。
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