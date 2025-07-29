MLB／哈波怒嗆大聯盟主席「滾出休息室」隊友：他15歲就這樣了

大聯盟是北美四大職業運動中，唯一沒有設立薪資上限的聯盟。大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）上周拜訪費城人隊時，當家球星哈波（Bryce Harper）怒嗆：「如果你是來談薪資上限的，就給我滾出休息室。」

曼弗瑞每年會固定與30支球隊會面，改善與球員的關係。大聯盟與球員工會的勞資協議將在2026年12月1日到期，多名球團老闆主張要有薪資上限，但球員工會強烈反對，認為這不是為了縮小各隊支出差距，而是想讓球隊市值上升。

據ESPN報導，哈波在會議中大部分時間保持沉默，但後來手持球棒起身走到房間中央，直視曼弗瑞並開嗆：「如果你是來談薪資上限，那就給我滾出去。」曼弗瑞則回應：「我不會滾出去。」並強調要討論聯盟營運的威脅及成長方式。

費城人外野手卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）打破僵局，受訪時表示，「現場氣氛滿激烈的，雙方都很有情緒。哈波從15歲就這樣了，對他來說只是普通的一天，我一點都不意外。」

哈波今天賽前受訪時未否認此事，當被問到為何反對薪資上限時，他表示：「目前我不想多談細節。我跟聯盟談過這些事，只是沒透過媒體。我不需要公開說，重點是我們球員與球團如何合作，讓比賽變得更好。」

大聯盟已推動薪資上限多年，1994年球員大罷工，導致當年世界大賽取消，如今聯盟再度以球隊利潤不足為由提案，球員們感到質疑。

哈波在2019年與費城人簽下13年3.3億美元的合約，合約到期時已經38歲。

商品推薦