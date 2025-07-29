MLB／守護者終結者克拉塞疑涉賭！被列入帶薪休假名單

守護者隊終結者克拉塞（Emmanuel Clase）今天被大聯盟官方列為「非懲處性帶薪休假」名單，原因是疑似涉賭，這是守護者近期第2位被列入的球員。

守護者右投（Luis Ortiz）早在當地時間7月3日因異常投注行為被放入該名單，停賽時間已延長至8月31日。

守護者球團發聲明表示，「目前預計不會有其他球員或球隊職員受到影響。」 總教練沃特（Stephen Vogt）受訪時說，「現在因為賭博合法化，變成我們比賽中的一部分，我們有2位球員正接受調查，這很令人難受，真的很不幸。」

現年27歲的克拉塞已連3年入選明星賽，且都獲得美聯救援王。上季他投74.1局，防禦率僅0.61，奪下47次救援成功，美聯塞揚獎票選第3。

克拉塞本季表現下滑，主投47.1局，防禦率3.23，今年的年薪為490萬美元，2026年為640萬美元，2027和28年都是1000萬美元的球隊選擇權。

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