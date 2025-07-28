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MLB／巨人拉上3A潛力左投扛先發 鄧愷威希望落空再等等

聯合新聞網／ 綜合外電報導
鄧愷威。 美聯社
鄧愷威。 美聯社

舊金山巨人隊近期因先發輪值人手吃緊，急需從小聯盟補進投手應急，原先備受期待的台灣旅美好手鄧愷威一度被外界點名，認為他有望成為在台灣時間7月29日對匹茲堡海盜先發的最佳人選。

然而，巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）今日正式宣佈，這場先發任務將交由農場頂級新秀左投懷森杭特（Carson Whisenhunt）擔綱。

「我們等這一刻已經有一段時間了，」梅爾文談到24歲的懷森杭特時表示，「我們原本以為他去年就有機會上來，他是個很有潛力的年輕投手。現在剛好因為傷兵與柏德松（Hayden Birdsong）被下放的情況，給了我們這個機會，很期待看他首次在大聯盟投球。」

懷森杭特是2022年選秀第二輪被巨人選中的潛力股，今年在3A出賽18場，主投96局送出86次三振，防禦率為4.42。雖然他並未列入球隊的40人名單，但由於年底就須保護他避免在規則五選秀中被其他球隊挖角，因此此時拉上大聯盟也可視為提前布局。外界預料巨人將會釋出一名球員來空出名額

鄧愷威先前在6月底臨危受命接替先發任務，表現優異，4場先發合計投19.2局僅失1分，防禦率僅0.46，讓部分美媒盛讚是「最理想替補人選」。

鄧愷威原定於7月23日在3A擔任先發，但臨時被取消登板，引發升上大聯盟的揣測。然而他卻在7月26日於3A中繼登板，僅投1.2局就耗費42球，出現4次四死球，升上大聯盟的機會稍縱即逝。

據《NBC Sports》灣區記者帕夫洛維奇（Alex Pavlovic）報導，以及《舊金山紀事報》記者施萊瑟（Susan Slusser）先前觀察，鄧愷威和懷森杭特是當前兩位最有可能被拉上大聯盟擔任先發的投手。如今結果塵埃落定，由懷森杭特率先取得大聯盟初登板的機會，鄧愷威則仍需在小聯盟耐心等待下一波機會。

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杭特 教練 名額 舊金山

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