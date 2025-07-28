MiLB／李灝宇3A出賽首打席敲陽春砲 連兩戰開轟手感燙

旅美底特律老虎隊3A台灣野手李灝宇手感燙，今天首局首打席敲出陽春砲、連2戰開轟，為個人本季第11轟；匹茲堡海盜隊2A投手陳柏毓先發投3局無失分、無關勝敗。

美國職棒小聯盟3A賽事老虎隊與匹茲堡海盜隊交手，老虎隊台灣好手李灝宇先發扛3棒、指定打席；1局上2人出局後，李灝宇首打席從哈靈頓（ThomasHarrington）手中開轟，幫助球隊取得1比0領先，擊球初速102.3英里（約165公里），飛行距離398英尺（約121公尺）。

李灝宇4局上敲出中外野方向飛球出局，5局上敲出游擊方向滾地球、靠著野手選擇上壘，8局上敲出右外野方向飛球出局。

HAO-YU LEE GETS THINGS STARTED IN DRAMATIC FASHION 💥 pic.twitter.com/seyKGLbfq4 — Toledo Mud Hens (@MudHens) 2025年7月27日

李灝宇總計4打數敲出1轟，貢獻1分打點、1得分，連5場出賽敲安、近2戰都有全壘打，賽後打擊率2成41；老虎隊終場以5比6吞敗。

匹茲堡海盜隊2A台灣投手陳柏毓先發對巴爾的摩金鶯隊2A，陳柏毓1局上雖有投出保送、但沒有失分，2局上2人出局後被敲出安打，接著讓打者敲出滾地球出局、沒讓對手延續攻勢，3局上被首名打者敲出安打、製造雙殺，接著三振抓到出局數。

陳柏毓總計用39球投3局，被敲出2支安打，投出3次三振、2次四壞保送，無失分，球隊終場以6比1搶勝，陳柏毓無關勝敗，賽後防禦率5.87。

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