快訊

大罷免失敗…衛福部次長稱「剿匪不是一次成功」 黃國昌：還適任政務官？

24名一審主任檢察官揭曉 辦「大罷免的」、辦「柯文哲的」出線

大罷免失利柯建銘應下台負責？吳思瑤：再讓子彈飛一下 笑罵由人

聽新聞
0:00 / 0:00

MiLB／李灝宇3A出賽首打席敲陽春砲 連兩戰開轟手感燙

中央社／ 台北28日電
李灝宇手感燙，今天首局首打席敲出陽春砲、連2戰開轟，本季累積第11轟。 路透社
李灝宇手感燙，今天首局首打席敲出陽春砲、連2戰開轟，本季累積第11轟。 路透社

旅美底特律老虎隊3A台灣野手李灝宇手感燙，今天首局首打席敲出陽春砲、連2戰開轟，為個人本季第11轟；匹茲堡海盜隊2A投手陳柏毓先發投3局無失分、無關勝敗。

美國職棒小聯盟3A賽事老虎隊與匹茲堡海盜隊交手，老虎隊台灣好手李灝宇先發扛3棒、指定打席；1局上2人出局後，李灝宇首打席從哈靈頓（ThomasHarrington）手中開轟，幫助球隊取得1比0領先，擊球初速102.3英里（約165公里），飛行距離398英尺（約121公尺）。

李灝宇4局上敲出中外野方向飛球出局，5局上敲出游擊方向滾地球、靠著野手選擇上壘，8局上敲出右外野方向飛球出局。

李灝宇總計4打數敲出1轟，貢獻1分打點、1得分，連5場出賽敲安、近2戰都有全壘打，賽後打擊率2成41；老虎隊終場以5比6吞敗。

匹茲堡海盜隊2A台灣投手陳柏毓先發對巴爾的摩金鶯隊2A，陳柏毓1局上雖有投出保送、但沒有失分，2局上2人出局後被敲出安打，接著讓打者敲出滾地球出局、沒讓對手延續攻勢，3局上被首名打者敲出安打、製造雙殺，接著三振抓到出局數。

陳柏毓總計用39球投3局，被敲出2支安打，投出3次三振、2次四壞保送，無失分，球隊終場以6比1搶勝，陳柏毓無關勝敗，賽後防禦率5.87。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

海盜 老虎 陳柏毓

延伸閱讀

MiLB／李灝宇本季第10轟出爐 鄭宗哲同場出賽1安1打點

MiLB／林維恩中繼3局無失分 李灝宇敲安跑出本季第16盜

MiLB／沈家羲1A先發5局掉2責失分 李灝宇敲二壘打

MiLB／鄭宗哲3A敲追平安還跑回致勝分 李灝宇連5戰安打

相關新聞

MLB／鈴木一朗入名人堂19分鐘英文演說 浪漫謝妻還能「臭人」、「臭魚」

鈴木一朗成為史上第一位進入美國棒球名人堂的日籍選手，今天他的名字正式入列古柏鎮，一朗以英文發表19分鐘的入堂致詞，浪漫提...

MLB／道奇恐送走梅伊？先發5局再吞敗 交易前景不明朗

根據報導，道奇隊右投梅伊（Dustin May）近期陷入去留未定的風暴，週日面對紅襪隊的先發登板，可能是他在道奇先發輪值中的最後一戰。 現年27歲的梅伊本季終於自手肘手術後復出，不過狀況起伏不定

MLB／用「你要幹嘛」、「再抓一個」趕回教頭 海盜史肯斯守住優質先發

投到六局上、兩出局，面對總教練凱利（Don Kelly）上丘，海盜隊強投史肯斯（Paul Skenes）用兩句話拗到續投...

MiLB／李灝宇3A出賽首打席敲陽春砲 連兩戰開轟手感燙

旅美底特律老虎隊3A台灣野手李灝宇手感燙，今天首局首打席敲出陽春砲、連2戰開轟，為個人本季第11轟；匹茲堡海盜隊2A投手...

MLB／豪氣用兩分砲跨過1000打點里程碑 楚奧特成現役第9人

天使隊今天以4：1擊敗水手隊，喜上加喜是隊上神主牌級球星楚奧特（Mike Trout）迎接一項個人里程碑誕生，第5局的兩...

MLB／沙巴西亞入名人堂感謝2個女人 前往古柏鎮遇車子拋錨

沙巴西亞（CC Sabathia）去年首次獲得名人堂票選資格就成功闖關，但前往古柏鎮的路途，卻是一條漫漫長路，碰上車子拋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。