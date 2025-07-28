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MLB／豪氣用兩分砲跨過1000打點里程碑 楚奧特成現役第9人

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
楚奧特迎接生涯1000分打點。 法新社
楚奧特迎接生涯1000分打點。 法新社

天使隊今天以4：1擊敗水手隊，喜上加喜是隊上神主牌級球星楚奧特（Mike Trout）迎接一項個人里程碑誕生，第5局的兩分砲，讓他一舉跨過生涯1000分打點，賽後在休息室內感謝全隊，沒忘記這是一項只靠自己不可能辦到的紀錄。

楚奧特賽前累積999分打點，今天在前兩打席都遭到水手先發投手吉伯特（Logan Gilbert）三振情況下，第5局在二壘有人時直接掃出中外野全壘打牆外，飛行距離443呎，這發兩分砲幫助天使擴大為4：0領先。

楚奧特生涯累積397轟、1001分打點，397次自己把自己打回來，還是要靠隊友上壘才有辦法推進這項數據，賽後在休息室裡向隊友表達感謝：「必須要有隊友上壘，才能達到這項成就，比賽結束後，這是我特別提出來向隊友表達感謝的一件事。」

楚奧特也是現役選手中第9位握有1000分打點，加入弗里曼（Freddie Freeman）、高史密特（Paul Goldschmidt）、亞瑞納多（Nolan Arenado）、麥卡臣（Andrew McCutchen）、桑塔納（Carlos Santana）、史丹頓（Giancarlo Stanton）、馬恰多（Manny Machado）、哈波（Bryce Harper）的行列。

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天使 水手 楚奧特

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