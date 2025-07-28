MLB／棒球名人堂迎5大好手 鈴木一朗笑稱自己3度新人

數千球迷今天湧入美國棒球聖地紐約州古柏鎮（Cooperstown），迎接包括鈴木一朗在內的5大好手進入棒球名人堂。鈴木一朗在致詞中笑稱自己已是第3次當新人了。

路透社報導，鈴木一朗、紐約洋基投手沙巴西亞（CC Sabathia）、後援投手瓦格納（Billy Wagner）今年一同進入美國棒球名人堂，另外還包括已故的艾倫（Dick Allen）與派克（Dave Parker）。他們與棒球之間都有著感人的故事。

儘管這屆入選者陣容星光熠熠，但當天的焦點人物是51歲的鈴木一朗，他今年1月入選日本棒球名人堂，也是首名入選兩地名人堂的棒球選手。

作為美國棒球名人堂新生，鈴木一朗表示：「這是我第3次當新人了。」他在美國棒壇大部分時間都是透過翻譯發言，但這回他是以英語發表感言。

鈴木一朗回首他如何當上3次新人，「1992年，我從（日本）高中畢業後被選中。2001年，27歲的我再次成為新人，西雅圖水手簽下了我。」

鈴木一朗在日職效力長達9年，2000年賽季結束後挑戰美國職棒大聯盟（MLB），最終與西雅圖水手簽約，開啟輝煌的第2段職業生涯。

他開玩笑說：「我知道自己又成為新人…我已經51歲了，所以不要對這樣的新人太嚴厲。」

鈴木一朗以既幽默又嚴肅的語調談到如何走進名人堂：充分的準備、對比賽負責，以及為了球迷而全力以赴的使命感。

鈴木一朗說，直到在日本電視上看到野茂英雄為洛杉磯道奇投球，他才開始有到美國打球的念頭。

他對一群包括來自日本的球迷說：「我的眼睛突然一亮，想去一個從未想像過的地方挑戰自我。我很感謝西雅圖水手相信我能成為首位來自日本的野手。」

鈴木一朗在進入候選名單的第1年即拿下99.7%選票，成為首位進入名人堂的亞洲球星，也是繼洋基隊長吉特（Derek Jeter）之後，史上第2名僅差1票即全拿的選手。

沙巴西亞的演講是一封寫給生命中所有女性的情書，其中包括他的祖母。

沙巴西亞是在紐約將他的名人堂履歷添上更多光彩，他在2009年與2010年成為大聯盟勝投王，他表示與洋基簽約是「我們做過最好的決定」。

鈴木一朗與45歲的沙巴西亞是在獲得名人堂資格的第1年就入選。瓦格納則是在第10次也是最後一次投票中獲此殊榮，他曾於1999年效力休士頓太空人，榮獲年度最佳救援投手。

派克和艾倫都曾7次入選明星賽，並且拿下最有價值球員（MVP），他們是由經典時代委員會（ClassicEra Committee）推舉入選名人堂。派克在得知期盼已久的入選消息後6個月，於6月28日辭世，享壽74歲。

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